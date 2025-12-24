강렬하면서도 기괴한 여성적 기호가 가득
작가 장파 개인전 ‘고어 데코’
입술 같기도 하고 항문 같기도 한 커다란 구멍에 물컹한 내장이 돌돌 말려 있다. 그 주위로 간과 쓸개 등 장기처럼 보이는 형체들이 벽돌처럼 쌓여 있다. 검붉은 색 장기 위에는 ‘Hole’(구멍)이라는 글자와 끈처럼 긴 내장에 얼굴이 달린 요괴, 십자가 등 중세 서적에서나 볼 법한 이미지들이 새겨져 있다.
작가 장파(44·사진)의 그림을 보면 그 강렬함에 섬뜩해진다. 굳이 밝히지 않아도 작가가 여성이라는 걸 단박에 짐작할 수 있는 회화들이다. 여성주의를 선명하게 외치는 회화 세계로 독자적인 영역을 구축해온 장파의 개인전 ‘고어 데코’가 서울 종로구 삼청동 국제갤러리에서 열리고 있다. 지난달 9일 개막식에 앞서 전시장에서 작가를 만났다.
음순과 내장, 입술, 구멍, 눈 등 여성적 기호들이 가득한 작품으로 전시를 시작했을 때 그는 주변으로부터 “너의 작품을 페미니즘으로 설명하지 말라”는 염려 섞인 조언을 들었다고 했다.
2001년 군 가산점제 폐지를 계기로 ‘된장녀’ ‘김치녀’ 등 여성 혐오 발언이 한국 사회에 난무하던 2000년대 백래시의 시대를 통과하면서도 장파는 고집처럼 여성주의 회화를 추구했다. 고교시절부터 사촌의 영향으로 페미니즘 잡지 ‘이프’를 구독했다는 그가 화가로서 던지는 질문은 이러했다. “회화에서 여성적 감각이라는 게 있는가.” “여성으로서 그린다는 게 뭘까.”
그 고민 끝에 나온 것이 검붉은 신체 장기와 여성의 성기, 곳곳에 박힌 눈 등이 화면에 가득한 이미지들이다. 혐오감이 일 정도로 도발적이다. 그는 “주체성을 가진 섹슈얼리티를 그리고 싶었다”며 “그래서 성기의 도상도 과감히 들어간다”고 말했다.
그는 표피 없이 내장만이 고스란히 드러나는 표현 방식을 두고 “고정되고 완벽한 몸이 아니라 계속 변화하는 존재로서의 인간 신체를 표현한 것”이라고 설명했다.
그런데 작품을 들여다볼수록 날 것 같은 표현 아래에 미술사와 닿아 있는 측면이 발견된다. 상당수 이미지는 동서양 전통 회화에서 도상을 가져왔다. 중세 그림에서 따온 여성의 머리를 한 괴물, 구름 속에 박힌 눈, 입술 모양 등이 그런 예이다. 입술 모양은 흥미롭게도 중세 수녀들이 예수의 상처를 추상화해 그린 것이다.
분홍과 빨강을 결합한 강렬한 색상 조합 역시 의도적이다. 선은 합리적이고 이성적인 것이며 색은 감정적이라 위험한 것으로 보는 이분법에 대한 도전의 의미가 있다. 작가는 또 선과 색이라는 수단만으로는 답답하다는 듯 글자를 넣어 하고 싶은 말을 직접적으로 표현하기도 한다.
전시 제목 ‘고어(Gore)’는 소수자에게 가해지는 물리적·상상적 폭력을 상징한다. ‘데코(Deco)’는 머리카락과 스티커, 거즈 등을 사용함으로써 장식성을 부차적이고 하찮은 것으로 여겨온 미적 위계를 전복한다는 의미를 담았다. 내년 2월 15일까지.
손영옥 미술전문기자
