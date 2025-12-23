러 작전훈련국장, 폭탄 테러로 사망… 배후로 우크라 지목
차량 밑에 설치된 폭탄 터져
러 장성급 1년새 3명 폭사
러시아군 장성급 인사가 22일(현지시간) 수도 모스크바에서 차량 폭탄 테러로 사망했다고 타스통신이 보도했다. 수사 당국은 우크라이나 정보기관을 배후로 지목했다.
타스통신에 따르면 이날 오전 7시쯤 모스크바 남부 야세네바야 거리에서 파닐 사르바로프(56·사진) 총참모부 작전훈련국장(중장급)이 자신의 차량 밑에 설치된 폭탄이 터지면서 사망했다.
스베틀라나 페트렌코 러시아 연방수사위원회 대변인은 “수사관들이 이번 사건과 관련해 여러 가능성을 조사하고 있다. 그중 하나는 이 범죄가 우크라이나 정보국에 의해 조직적으로 자행됐다는 것”이라며 “우크라이나 특수부대가 폭탄을 설치했을 가능성을 염두에 두고 있다”고 밝혔다.
1969년 러시아 페름주에서 태어난 사르바로프 국장은 군사학교를 졸업하고 체첸과 시리아 전장에서 군사 작전을 수행했다. CNN은 “사르바로프 국장이 시리아에 파견됐던 시기는 지난해 축출된 바샤르 알 아사드 전 대통령의 집권기”라며 “당시 러시아군이 시리아를 지원했다”고 전했다. 2016년부터 총참모부 작전훈련국에서 수장을 맡은 사르바로프 국장은 러시아에서 용기훈장과 1·2급 조국공로훈장, 수보로프훈장을 받았다.
크렘린궁은 “블라디미르 푸틴 대통령이 사르바로프 국장의 사망 소식을 보고받았다”고 밝혔다.
러시아에서 최근 1년간 장성급 인사가 폭사한 것은 세 번째다. 지난해 12월에는 이고리 키릴로프 러시아 국방부 화생방전 방어사령관이 모스크바 대로변의 전기스쿠터에 설치된 폭탄에 의해 사망했다. 지난 4월에는 모스크바 인근서 총참모부 주작전국 부국장인 야로슬라프 모스칼리크 중장이 차량 폭발로 숨졌다. 러시아는 고위 인사의 사망 사건이 발생할 때마다 우크라이나를 배후로 지목했고, 우크라이나도 자국 소행이라고 인정했다.
러시아의 우크라이나 침공 초기인 2022년 8월에는 극우주의 활동가인 다리야 두기나가 차량 폭발로, 2023년 4월에는 군사 블로거 블라드렌 타타르스키가 상트페테르부르크의 한 카페에서 폭탄 테러로 각각 숨졌다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
