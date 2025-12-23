우리은행 포용금융, 신용대출 금리 연 7% 아래로 묶는다
우리은행은 22일 포용금융 강화 방안을 추가로 발표하고 1년 이상 거래한 개인 고객이 신용대출 기간을 연장(재약정)할 때 금리 상한을 연 7%로 묶기로 했다고 밝혔다. 현재 신용대출 최고 금리는 연 12%이므로 대상 고객은 최대 5% 포인트 만큼 금리 부담을 덜 수 있다.
내년 1분기부터는 예·적금과 신용카드, 청약저축 등을 1년 이상 이용한 고객이 신용대출을 신규 신청하는 경우에도 금리 연 7% 상한 혜택을 제공한다.
우리은행은 또 청년과 주부, 임시직, 장애인 등 금융 소외층에게 금리 연 7%로 최대 1000만원의 긴급생활비대출을 하기로 했다. 1000만원 이하 대출 중 연체 기간이 6년 넘게 지난 개인과 개인사업자를 상대로 한 추심 활동도 전면 중단하고 연체 이후 발생한 모든 미수 이자를 면제한다.
우리금융저축은행과 우리금융캐피탈, 우리카드 등 제2금융권 계열사에서 고금리 대출을 쓰는 고객이 금리가 낮은 우리은행 상품으로 전환할 수 있는 대출 상품도 2000억원 한도로 출시한다. 1인당 최대 2000만원까지 금리 연 7%로 빌려 쓸 수 있다.
우리은행 관계자는 “속도감 있게 실행해 금융 취약층이 효과를 하루빨리 체감할 수 있게 하겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
