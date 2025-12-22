시사 전체기사

[포토] 관세청 마약 밀수 근절 캠페인

입력:2025-12-22 21:08
이명구(오른쪽 세 번째) 관세청장이 22일 인천국제공항에서 관세청 마약 근절 홍보대사인 개그우먼 김승혜(왼쪽 두 번째)씨와 함께 마약 밀수 근절을 위한 캠페인을 벌이고 있다.

연합뉴스

