방진복 입은 이재용 “본원적 경쟁력 회복하자”
기흥·화성 반도체 사업장 방문
현장 엔지니어들과 간담회·격려
이재용 삼성전자 회장이 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문 사업장을 전격 방문했다. 지난 15일 미국 출장에서 돌아온 지 일주일 만에 국내 사업장을 찾은 것이다. 기술경쟁력 회복에 성공한 반도체 부문 임직원의 사기를 높이고, ‘메모리 슈퍼사이클’에 대비해 내년 사업 전략을 점검하는 행보로 풀이된다.
이 회장은 22일 오전 삼성전자 기흥캠퍼스 NRD-K를 방문해 차세대 연구개발(R&D) 시설을 살펴봤다. NRD-K는 삼성전자가 미래 반도체 기술 선점을 위해 건설 중인 최첨단 복합 R&D 단지로, 메모리와 시스템반도체, 파운드리 등 반도체 전 분야에 대한 연구가 이뤄지는 곳이다.
이 회장은 오후에는 화성캠퍼스로 이동해 디지털 트윈과 로봇 등을 적용한 제조 자동화 시스템과 AI 기술 활용 현황을 점검했다. 이 회장의 반도체 사업장 방문은 2023년 10월 이후 2년 2개월 만이다. 그는 이어 전영현 DS 부문장(부회장)과 송재혁 DS 부문 최고기술경영자(CTO·사장) 등 반도체 사업 핵심 경영진과 글로벌 반도체 산업 동향과 미래 전략을 논의했다. 최첨단 반도체 제품 사업화에 기여한 개발·제조·품질 부문 엔지니어들과 간담회도 열었다. 이 회장은 “과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복하자”고 격려한 것으로 전해졌다.
삼성전자 반도체 부문은 올해 하반기 고대역폭메모리(HBM) 호황을 타고 실적이 크게 개선됐다. 엔비디아에 5세대 HBM3E 납품을 시작했고, 6세대 HBM4 공급망 진입 역시 앞두고 있다. 성장세에 힘입어 DS 부문에는 올해 하반기 기본급의 최대 100%에 달하는 목표달성 장려금(TAI)이 지급된다. 올 상반기 25%에서 대폭 상승했다.
