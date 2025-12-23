‘2년 표류’ KDDX 급선회… HD현중-한화오션 ‘경쟁입찰’로
내년 말 계약 목표… 지연 불가피
이재명 대통령 지적 뒤 기류 변화
HD현중 보안감점 적용 여부 변수
이의제기 등 향후 법적다툼 우려도
7조8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 선도함 사업자 선정 방식이 경쟁입찰로 결정됐다. 2년간 표류 끝에 KDDX 사업자 선정 방식은 정해졌지만, 향후 경쟁입찰 기준과 절차 마련 등에 시간이 필요해 사업 지연은 불가피할 것으로 보인다.
방위사업청은 22일 방위사업추진위원회(방추위)를 열고 KDDX 상세설계·선도함 건조 사업의 추진 방식을 심의·의결한 결과 HD현대중공업과 한화오션의 지명경쟁입찰을 통해 수행업체를 결정하기로 했다고 밝혔다. 이날 회의에는 수의계약, 지명경쟁입찰, 공동개발 등 3가지 방식이 상정됐다. 방사청 관계자는 “심도 있는 논의를 통해 국가계약법에서 정하고 있는 일반적 원칙 준수와 사업 참여 기회 부여 등이 가능한 방식을 채택하게 됐다”고 설명했다.
방사청은 내년 1분기까지 상세설계 및 선도함 건조에 대한 입찰 공고를 내고 제안서를 받아 사업자를 선정한다는 계획이다. 방사청 관계자는 “내년 말까지는 계약하는 것이 목표”라고 말했다.
이로써 사업자 선정 방식을 둘러싼 혼란은 일단락되는 분위기다. 애초 방사청은 기본설계를 진행한 기업이 맡는 수의계약 방식이 효율적이라고 보는 분위기였다. 하지만 HD현대중공업 직원의 기밀 유출 사건이 불거지면서 상황이 복잡해졌다. 여기에 이재명 대통령이 지난 5일 “군사기밀을 빼돌려서 처벌받은 데에 수의계약을 주느니 이상한 소리가 나온다”고 언급한 이후 경쟁입찰이나 공동개발 방식에 힘이 실리게 됐다.
HD현대중공업과 한화오션 간의 수주전은 더욱 치열하게 전개될 것으로 보인다. 변수는 HD현대중공업에 ‘보안 감점’이 적용될지 여부다. HD현대중공업은 2010년대 중반 직원들이 대우조선해양(현 한화오션)의 KDDX 개념설계 자료 등을 불법 유출해 유죄판결을 받은 일로 보안감점을 적용받았는데, 방사청은 적용 시점 연장 여부를 검토 중인 상황이다. 업계 관계자는 “방산 사업은 소수점 단위 점수 차이에도 당락이 결정되는 경우가 많다”고 전했다.
향후 보안 감점 적용 방식과 평가 기준을 둘러싼 공방이 법적 다툼으로 비화될 가능성도 있다. 업계 관계자는 “가격 평가와 안전성·기술력 등 비가격 평가 비중을 어떻게 구성하는지가 관건”이라며 “양사 모두 이의제기에 나설 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.
HD현대중공업 관계자는 “방추위 결정을 존중하지만, 그간 지켜져 온 원칙과 규정이 흔들린 데 대해 아쉽게 생각한다”며 “향후 절차가 법과 원칙에 따라 공정하게 진행되기를 기대한다”고 말했다. 한화오션 관계자는 “사업자 선정 방식이 이제라도 결정된 것은 다행스러운 결과”라며 “향후 KDDX 사업 수주를 통해 명품 함정을 건조할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
KDDX 사업은 7조8000억원을 투입해 한국형 이지스함 6척을 건조하는 대규모 프로젝트다. 함정 사업은 개념설계, 기본설계, 상세설계, 선도함 건조, 후속함 건조 순으로 진행된다.
허경구 송태화 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사