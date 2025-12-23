서울~부산 1시간대… 2031년 시속 370㎞ 고속열차 달린다

기관 7곳 참여 독자 기술로 개발

중국 이어 세계서 두 번째로 빨라

2030년 평택~오송 구간 시험 운행

국토교통부가 22일 공개한 시속 370㎞ 차세대 고속열차 ‘EMU-370’의 이미지. 상용화하면 중국이 2027년 상업용으로 투입하는 시속 400㎞ CR450에 이어 세계에서 두 번째로 빠른 열차가 된다. 국토부는 내년 EMU-370의 차량 제작에 착수해 2030년 시험 운행한 뒤 2031년 상용화할 계획이라고 밝혔다. 국토교통부 제공

세계에서 두 번째로 빠른 시속 370㎞급 고속열차가 2030년부터 시범운행에 들어간다. 상용화될 경우 서울과 부산 간 이동시간이 1시간50분 수준까지 단축될 전망이다.



국토교통부는 국가 연구개발(R&D) 사업을 통해 상업 운행속도 시속 370㎞급의 차세대 고속열차(EMU-370)의 핵심기술 개발을 마쳤다고 22일 밝혔다. 2031년 상용화를 목표로 내년 상반기 한국철도공사(코레일)가 EMU-370 초도 차량 1~2편성을 발주할 계획이다. 2030년 초부터 평택~오송 구간 등에서 시험 운행에도 돌입한다.



EMU-370은 현재 국내에서 가장 빠른 KTX-청룡(EMU-320)보다 시속 50㎞, KTX-산천(상업 운행속도 시속 305㎞)보다 시속 65㎞ 더 빠르다. 주요국과 비교해도 2027년 투입 예정인 중국의 CR450(상업 운행속도 시속 400㎞)에 이어 세계에서 두 번째로 빠른 고속열차다. 프랑스·독일·일본 등은 시속 320㎞ 수준이다.



EMU-370 개발에는 한국철도기술연구원(철도연)을 주축으로 공공기관, 현대로템 등 7개 기관이 참여했다. 2022년 4월부터 이달까지 4년간 총 225억원(정부 180억원, 민간 45억원)을 들여 속도와 주행 성능, 안전성 등 6개 부문에서 핵심기술 개발이 이뤄졌다.





철도연 등은 우선 고효율 고속전동기 개발로 EMU-370 출력을 높였다. EMU-370에는 KTX-청룡(380㎾) 출력보다 47.4% 높은 560㎾의 고속전동기가 장착된다. 560㎾급 고속전동기 1대가 내는 출력은 1600cc 가솔린 자동차 6대가 내는 출력과 맞먹는다.



승객이 느끼는 소음도 다른 고속열차보다 낮아졌다. EMU-370 실내 소음은 68~73㏈로 KTX-청룡보다 2㏈ 낮고, 해외 고속철도 차량(72~76㏈)과 비교해서도 우수한 편이다. 그간 수입에 의존했던 고속차량 출입문을 국산화하는 데도 성공했다. 국토부 관계자는 “철도 기술 표준의 선진국으로 꼽히는 유럽보다 먼저 시속 400㎞급 고속차량까지 적용할 수 있는 차체 설비와 주행·제동·추진 장치, 신호 장비 등에 대한 성능평가 및 안전검증 기준도 마련했다”고 설명했다.



국토부는 EMU-370이 국내 주력 고속열차로 활용될 경우 주요 도시 간 이동시간이 1시간대로 단축되고 전국이 단일 생활권으로 연결될 것으로 전망한다. 향후 시속 350㎞급 이상 고속철도 시장 규모 확대에 맞춰 수출 기반 마련에도 기여할 것이란 기대가 나온다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



