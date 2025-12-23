석화 구조조정 첫 관문 넘었다… 업계 “디테일 협상은 지금부터”
16개사 모두 사업재편안 제출
“내년 1분기 내 최종안 마무리”
최대 370만t NCC 감축 달성 전망
국내 3대(여수·대산·울산) 산업단지에 있는 16개 석유화학 기업이 정부가 정한 시한 내에 사업재편안 제출을 완료하면서 본격적인 구조조정의 막이 올랐다. 정부는 당초 목표로 잡은 최대 370만t 규모의 나프타분해시설(NCC) 감축이 가능할 것으로 보고 내년 1분기까지 최종 사업재편계획서를 제출받아 상반기 중 종합지원 대책을 발표한다는 방침이다. 업계에선 “실질적인 협상은 지금부터”라는 반응이 나온다.
산업통상부는 22일 서울 중구 대한상공회의소에서 김정관 장관 주재로 석화 업계 간담회를 열고 구조조정 이행 방안과 정부 지원책 등을 논의했다. 간담회에는 LG화학 롯데케미칼 HD현대케미칼 SK지오센트릭 에쓰오일 등 12개 기업 최고경영자(CEO)가 참석했다.
김 장관은 “빠듯한 일정 속에서도 정부가 제시한 사업재편안 제출 기한인 12월 말까지 모든 기업이 사업재편안을 제출하면서 구조개편의 첫 단추를 잘 끼웠다”며 “이를 충실히 이행한다면 업계자율 설비감축 목표인 270만∼370만t을 달성할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 270만~370만t은 국내 전체 NCC 생산설비 1470만t의 약 18~25% 수준이다.
김 장관은 “올해가 성공적인 구조개편을 위한 전략을 준비한 해였다면 내년은 추진의 해가 될 것”이라며 “정부와 기업이 원팀이 돼 전력질주하겠다”고 말했다. 정부는 기업들이 최종 사업재편계획서를 제출하면 사업재편계획심의위원회에서 승인 여부를 심의하고 승인 기업을 대상으로 금융·세제·R&D·규제완화 등 지원 패키지를 발표한다는 계획이다.
다만 현재 기업들이 제출한 사업재편안은 구조조정을 위한 대략적인 방안이어서 실제 공장을 폐쇄하거나 합작법인(JV)이 설립돼 운영되기까지는 적잖은 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 기업들이 지금 이 시기를 놓치면 산업 전체가 고사할 수 있다는 위기감과 정부 압박 속에서 큰 틀의 합의는 이뤘지만 향후 지분을 어떻게 나눌지, 경영권은 누가 가져갈 것인지, 공장 폐쇄 시 인력 배치는 어떻게 할지 등 세부 협상은 과제로 남아있기 때문이다.
업계 관계자는 “물러설 곳이 없다는 심정으로 사업재편안을 내기는 했지만 실제 계약서에 도장을 찍기까지 어떤 일이 벌어질지 예측하기 어렵다”고 말했다. 기업이 최종 계획서를 제출하더라도 정부 심의 기간이 2~3개월 걸릴 수 있다는 점을 고려하면 실질적인 구조개편은 내년 하반기에야 본격화될 것이라는 게 업계 관측이다.
김 장관은 비공개 간담회 후 기자들과 만나 사업재편 최종안이 마무리되는 시점과 관련해 “구체적인 시점을 정해둔 것은 없지만 지나치게 장기화되지는 않을 것”이라며 “내년 1분기 안에 되리라 생각한다”고 말했다. 기업들은 전기요금 등 유틸리티 비용 급등에 대한 정부 지원, 사업 재편 과정에서의 고용 문제 및 지주사·모기업과의 소통에 정부 역할을 요청한 것으로 알려졌다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
