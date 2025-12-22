중국 항모 랴오닝·푸젠함 서해 합동훈련 가능성
‘서해 연안’ 칭다오기지 정박
“제1도련선 돌파 시도할 수도”
중국 항공모함인 랴오닝함과 푸젠함이 산둥성 칭다오 군기지에 동반 정박한 위성사진이 공개됐다. 유사시 미국·일본 등의 봉쇄를 뚫고 서태평양에 진출하기 위한 ‘쌍항모’ 합동훈련에 나설 가능성이 제기된다.
22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 싱가포르 연합조보에 따르면 랴오닝함과 푸젠함이 칭다오 군기지에 정박한 위성사진이 중국 소셜미디어에 공개됐다. 다롄 해사국은 지난 19일 군사 임무를 이유로 21~28일 보하이해와 서해 북부 일부 해역에 대한 진입을 금지했다.
중국 군사평론가 쑹중핑은 “푸젠함과 랴오닝함이 동시에 입항한 것은 합동훈련 준비일 수 있다”면서 “1 더하기 1은 2보다 크다. 특히 두 항모는 능력이 달라 기술 교류가 필요하다”고 SCMP 에 말했다.
지난달 취역한 푸젠함은 중국이 자체 설계·건조한 첫 사출형 항모다. 배수량 약 8만t에 길이 316ｍ, 폭 76ｍ이며 J-35 스텔스 전투기와 J-15 전투기 등을 탑재한다. 랴오닝함은 옛 소련에서 건조 중 중단된 항모를 중국이 1998년 우크라이나에서 도입해 연구·개조한 뒤 2012년 실전배치한 중국 최초의 항모다. 배수량 약 6만t으로 구형 스키점프대 방식을 채택했다.
SCMP는 두 항모가 제1도련선 돌파를 위한 합동훈련에 투입될 가능성을 제기했다. 제1도련선은 일본 열도와 오키나와, 대만, 필리핀을 잇는 가상의 선으로 중국의 서태평양 진출을 저지하기 위한 미국의 봉쇄선으로 간주된다. 근해방어에서 원양호위로 전략을 전환한 중국 해군은 지난 6월 처음으로 랴오닝함과 제2항모인 산둥함을 동시에 투입해 제1도련선 돌파 훈련을 했다. 쌍항모 훈련을 재개하면 ‘대만 유사시 개입’ 발언 철회를 거부하는 다카이치 사나에 일본 총리에 대한 압박수위를 높이는 의미도 있다.
중국 군사전문가 리야창은 랴오닝함과 푸젠함이 훈련 과정에서 서태평양으로 진출할 가능성에 대해 “전혀 놀라운 일이 아니다”며 “거리가 가깝고, 집 앞마당과 다름없기 때문”이라고 연합조보에 말했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
