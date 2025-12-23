휴대폰 개통 ‘안면인증’ 도입… 우려도 제기
3개월 시범운영… “대포폰 차단”
“정보 유출시 비가역적 피해 우려”
정부가 휴대전화 개통 시 안면인증을 통해 본인 확인을 하는 절차를 시범 도입한다. 보이스피싱 등 금융사기 범죄에 악용되는 대포폰 개통을 막겠다는 취지지만, 민감 정보 유출에 대한 우려의 목소리도 나온다.
22일 과학기술정보통신부에 따르면 23일부터 SK텔레콤·KT·LG유플러스 통신 3사와 43개 알뜰폰의 개통 절차에 안면인증 시스템이 추가된다.
신분증만으로 휴대전화 개통이 가능한 현 제도로는 대포폰이나 명의 도용 같은 불법 행위를 근절하는데 한계가 있다는 게 정부 판단이다. 안면인증이 도입되면 위조·분실·도용 신분증으로 몰래 휴대전화를 개통하는 행위를 차단할 수 있다는 것이다.
이를 두고 과도한 개인정보 수집이며 개별 얼굴 정보 등이 유출될 경우 걷잡을 수 없는 피해가 발생할 수 있다는 비판도 제기된다. ‘핸드폰 개통 시 안면인식 의무화 정책 반대’ 국회전자청원은 이날 동의자 수가 3만1000명을 넘어섰다.
실제로 미국 회계감사원(GAO)은 2020년 펴낸 ‘안면인식 기술: 상업적 이용과 관련된 프라이버시 및 정확도 이슈’ 보고서에서 “인간의 얼굴은 고유하며 영구적이고 비가역적이기 때문에 안면 데이터 유출은 다른 개인정보와 비교해 훨씬 심각한 결과를 가져올 수 있다”고 말했다. 행정적으로 사후 수정이 가능한 주민등록번호·비밀번호·주소 등과 달리 안면 정보는 사망시까지 바꿀 수 없다는 것이다.
다만 안면인증과 안면인식을 혼동해 우려가 부풀려져 있다는 지적도 있다. GAO 보고서에 따르면 안면인증은 ‘해당 인물이 신분증 속 사진과 동일인물인지’를 검증하는 기술이고 안면인식은 사람의 얼굴만 보고 ‘해당 인물이 누구인지’를 알아내는 기술이다. 안면인식을 위해서는 사람 고유의 안면 윤곽을 추출해 보관하는 절차가 필수지만, 안면인증의 경우 제출한 신분증 속 사진과 카메라 앞에 선 인물이 얼마나 동일한지(Y·N값)만 판별한다.
업계는 ‘1:1 안면인증’이 보안 측면에서 안전하다고 설명하지만, 관련 데이터 유출 가능성에 대한 염려는 여전하다. 안면인증 시스템이 얼굴 정보를 저장하지 않더라도, 신분증과 대조하기 위해 일회성 데이터를 생성하고 폐기하는 짧은 시간에 해킹이 발생할 가능성에 대한 우려다. 이런 걱정이 기우에 불과하다는 의견도 적지 않다. 안면인증은 새롭게 개발된 신기술이 아니라, 인터넷뱅킹이나 공항 출국심사 등에서 이미 많이 쓰이고 있는 기술이라는 것이다. 안면인증은 23일부터 3개월 간의 시범 운영을 거쳐 내년 3월 23일부터 정식 도입될 예정이다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사