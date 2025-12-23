홈플러스 ‘운명의 D-7’… 10만명 생계 벼랑 끝
회생계획안 마감 시한 일주일 앞둬
장기전에 파산·청산 가능성 제기
정치권 ‘쿠팡 인수론’ 현실성 떨어져
기업회생절차(법정관리)에 돌입한 홈플러스가 새 주인을 찾는 데 난항을 겪고 있다. 이른 시일 내에 인수합병(M&A)이 성사되지 않는다면 파산이나 청산으로 이어질 가능성까지 언급된다. 홈플러스가 직고용한 인력과 입점업체 등 협력업체 규모까지 고려하면 10만명의 일자리에 영향을 줄 수 있다. 사회적 파급력이 큰 사안인데 해결의 실마리는 보이지 않고 있다. 홈플러스를 경영하는 사모펀드 MBK파트너스가 책임있는 대책을 내놔야 한다는 지적도 꾸준히 제기된다.
22일 유통업계에 따르면 회생계획안 제출 마감 시한(29일)을 일주일 앞두고 있는 시점까지 홈플러스 인수의향자는 아직 나타나지 않았다. 홈플러스는 애초 6월 전 법정관리를 마무리하려 했지만, 조사보고서 연장과 회생계획안 제출 기한 연장 등이 9개월 넘게 이어졌다. 회생계획이 제대로 나오지 않은 상황에서 유동성 압박만 커지고 있다.
홈플러스는 회사를 살리기 위해 부단히 노력하고 있지만, 상황은 여의치 않다. 비공개 입찰로 인수자를 찾지 못하자 지난 10월에는 공개경쟁입찰로 입찰 방식을 전환했다. 인공지능(AI) 기업과 부동산 기업 두 곳만이 인수의향서를 제출했는데, 두 기업은 홈플러스를 인수하기에는 규모가 턱없이 작았다. 홍보 효과를 누리기 위해 인수의향서를 낸 것 아니냐는 말까지 나왔다. 인수자를 찾지 못한 홈플러스는 회생계획안 제출 기한만 다섯 차례 연장했다. 홈플러스는 정상영업이 가능하다며 점포 매각, 구조조정은 없을 것이라고 강조했으나 공언과 현실은 달랐다. 홈플러스 점포들이 줄줄이 폐점했고, 그간 폐점을 보류해온 15개 점포 중 서울 가양점, 장림점, 경기 일산점·원천점, 울산 북구점 등 핵심 점포 다섯 곳의 영업 중단을 검토하고 있다.
홈플러스 인수 조건 자체도 좋지 않다. 부채만 2조원대에 달하는 데다 추가 인수 자금도 부담 요인으로 꼽힌다. 홈플러스는 직접 고용한 인력만 약 2만명이다. 협력업체까지 넓히면 10만명에 달하는 노동자의 고용 승계와 협력업체 영업 보호도 전제로 깔려 있다. 알짜 점포를 매각해 온 MBK는 이렇다 할 지원방안이나 대안을 내놓지 않은 상황이다.
홈플러스는 국내에서 30년 가까이 영업해 왔다. 1997년 삼성물산에서 대구에 1호점을 오픈하며 시작한 홈플러스는 이후 두 차례 주인이 바뀌었다. 99년 영국 유통업체인 테스코로 넘어갔고, 2015년 MBK파트너스 컨소시엄이 7조2000억원에 홈플러스를 인수했다. 당시 아시아·태평양 지역에서 가장 큰 규모의 거래였고, 국내 인수·합병(M&A) 역사상 최고가를 기록한 사례다.
MBK 인수 이후 홈플러스는 지속적인 부진에 시달렸다. 이커머스 시장이 급성장하며 오프라인 유통업계가 암흑기에 들어섰고, 소비 침체까지 이어지면서 실적은 악화했다. MBK가 알짜 점포를 매각하는 방식으로 자금 회수에 나선 사이 홈플러스의 경영 상황은 개선되지 않았다. 홈플러스는 올해 3월 기업회생절차를 신청하기에 이르렀고, 서울회생법원은 홈플러스의 기업회생절차 개시 결정을 내렸다.
정치권도 홈플러스 사태를 예의주시하고 있지만 뾰족한 대책은 내놓지 못했다. 더불어민주당 MBK 홈플러스 사태 해결 태스크포스(TF)는 부실 채권 정리를 위해 연합자산관리회사(유암코)나 한국자산관리공사(캠코) 등 구조조정 전문기관의 역할 지원을 통한 인수 방안을 추진하겠다는 입장이다. 최근에는 개인정보 유출 사태에 대한 도의적 책임을 지라며 쿠팡이 홈플러스를 인수하라는 의견도 있다.
그러나 우격다짐 식으로 인수를 등 떠미는 일은 현실성이 떨어진다는 것이 중론이다. 유통업계 관계자는 “홈플러스는 기업의 덩치가 클 뿐만 아니라 사업 지속성 자체의 메리트가 크지 않아 인수자를 찾기 어려울 것”이라며 “민간에 등을 떠미는 방식으로는 문제가 해결될 가능성이 작다”고 분석했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
