2차 특검에 ‘통일교 특검’도… 지방선거까지 ‘특검 수사’

민주, 3특검 종료에 2차 특검법 발의

규명 못한 14가지 의혹 ‘종합특검’

국힘은 “지방선거용 내란몰이” 비판

‘통일교 특검’ 여야 모두 “문제 없다”

더불어민주당 3대 특검 종합대응특위 위원들이 22일 국회 의안과에 윤석열·김건희 2차 종합 특검법을 제출하고 있다. 3대 특검이 밝히지 못한 의혹 규명을 위한 2차 종합 특검의 수사기간은 최장 170일, 수사인력은 최대 156명이다. 연합뉴스

더불어민주당이 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 미진한 수사를 마무리하겠다며 2차 종합 특검법을 발의했다. 오는 28일 김건희 특검이 종료되면 곧바로 2차 특검을 발동해 ‘내란 프레임’을 이어가겠다는 구상이다.



2차 특검 수사기간은 최장 170일로, 아무리 빨리 가동하더라도 내년 6·3 지방선거가 끝난 뒤에야 마무리된다. 민주당이 수용한 통일교 특검까지 조기 출범하면 내년에는 현재 진행 중인 ‘관봉권·쿠팡’ 상설특검까지 ‘2특검+알파’ 체제가 형성된다.



민주당 3대 특검 종합대응특위는 22일 ‘윤석열·김건희 2차 종합 특검법’을 발의했다. 기존 3대 특검이 규명하지 못한 14가지 의혹이 수사 대상이다. 12·3 비상계엄과 관련한 내란 및 외환 혐의와 윤 전 대통령 부부의 공천 개입 의혹, 대통령실 관저 이전, 양평고속도로 노선 변경 의혹 등이 포함됐다. 특검은 20일 내 준비기간을 거쳐 90일 동안 수사할 수 있지만 30일씩 두 차례 연장이 가능해 최장 170일을 수사할 수 있다. 수사 인력은 최대 156명이다. 특검 후보자는 민주당과 최다 의석 비교섭단체인 조국혁신당이 1명씩 추천하고, 대통령이 임명한다. 2차 특검법은 내년 1월 내 처리가 유력하다.



정청래 민주당 대표는 “진술 거부, 수사 방해로 진실에 접근하지 못한 미진한 부분을 종합해 종합 특검을 실시하겠다”고 밝혔다.



야당은 “지방선거용 내란몰이”라고 반발했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 “2차 종합 특검은 말 그대로 이재명정부와 민주당의 정치공세에 불과하다”고 지적했다. 당 관계자도 “지금껏 그렇게 많은 검사를 동원해도 나온 게 없는 상황에서 또 예산을 쓰며 2차 특검을 추진할 명분이 없다”며 “지방선거까지 계속 내란몰이에 나서겠다는 의도가 분명하다”고 말했다.



민주당이 이날 통일교 특검을 전격 수용키로 하면서 내년 지방선거는 ‘쌍특검’ 정국에서 치러질 공산이 커졌다. 여야는 이날 원내대표 회동에서 각각 특검법을 발의한 후 협의를 이어가기로 했다. 여기에 관봉권·쿠팡 상설특검처럼 새로운 상설특검이 출범할 가능성도 배제하기 어렵다.



특검을 둘러싼 여야의 정치적 득실 계산도 분주하다. 국민의힘은 통일교 특검이 출범하면 민주당 인사로 확산 중인 여러 의혹이 여권 전체의 리스크로까지 번질 수 있다고 보고 있다. 국민의힘 내부에선 “민주당 정권을 위협하는 ‘제2의 드루킹 특검’이 될 것”이라는 기대도 나온다.



국민의힘 원내 핵심 관계자는 “통일교 의혹에 이름이 오르내리는 (국민의힘) 의원들도 다들 특검법에 대해 문제없다는 분위기”라며 “오히려 특검을 통해 우리 쪽 수사도 억울함 없이 제대로 할 수 있을 것”이라고 말했다.



반면 민주당은 통일교 특검이 전방위적으로 진행되더라도 손해 볼 게 없다는 입장이다. 여권 내부에선 일부 인사들의 개인적 일탈 수준을 넘어선 당 차원의 조직적 개입 가능성은 없다는 판단을 이미 내린 것으로 알려졌다. 민주당은 통일교가 정권에 따라 여야를 번갈아 가며 지원했던 만큼 보수 인사 연루 가능성이 더 크다고 보고 있다. 통일교가 21대 대선에서 윤석열 전 대통령 측을 조직적으로 지원했다는 의혹이 드러날 경우 정당 해산 여론까지 커질 수 있다는 관측도 하고 있다. 여권 관계자는 “통일교 특검은 국민의힘이 더 후회할 카드”라고 말했다.



김판 성윤수 이강민 기자 pan@kmib.co.kr



