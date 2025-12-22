통일교 로비 의혹 수사 경찰 “특검과 상관없이 수사 전념”
정치권 전반으로 범위 확대 가능성
통일교의 정치권 금품로비 의혹을 수사하는 경찰이 김건희 특검에서 이첩받은 사건뿐 아니라 제기되는 의혹 전반을 들여다볼 계획이라고 22일 밝혔다. 경찰은 정치권에서 ‘통일교 특검’이 논의되는 것과 관련해선 “상관없이 신속하게 수사할 것”이라고 강조했다.
박성주 국가수사본부장은 이날 경찰청에서 열린 기자간담회에서 통일교 의혹 수사와 관련해 “현재까지 피의자와 참고인 총 9명을 조사했다”고 밝혔다. 경찰은 앞서 전재수 전 해양수산부 장관을 비롯해 한학자 통일교 총재, 윤영호 전 통일교 세계본부장 등 통일교 관계자를 조사한 바 있다. 경찰은 이날도 회계담당자 등 통일교 관계자 2명을 참고인으로 조사한 것으로 알려졌다. 23일에는 통일교 예산을 관리한 조모 전 세계본부 총무처장을 참고인 조사할 예정이다.
경찰은 수사 범위가 통일교의 정치권 로비 전반으로 확대될 가능성을 시사했다. 박 본부장은 “특검에서 인계받은 내용과 언론에서 계속 제기되는 의혹에 대해 전체적으로 들여다보는 중”이라고 말했다. 그는 여야의 통일교 특검 추진 관련 질문에는 “저희가 입장을 밝힐 상황은 아닌 것 같다”면서도 “수사에 전념하고, 정치권의 논의는 합의가 된다면 거기에 따르면 될 일”이라고 말했다.
경찰은 전 전 장관의 공소시효 도과 우려를 고려해 수사에 속도를 내고 있다고 재차 강조했다. 전 전 장관은 2018년쯤 통일교 측으로부터 한·일 해저터널 청탁 대가로 금품을 받았다는 의혹이 제기됐는데, 정치자금법 위반 혐의를 적용하면 7년인 공소시효 도래가 임박한 상황이다. 뇌물 혐의를 적용해도 금액이 3000만원 미만이면 공소시효 기간은 동일하다.
임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 조사 일정은 아직 정해지지 않았다. 이날 김 전 의원 측은 지난 8월 특검에 정치권 로비 의혹에 대해 진술한 윤 전 본부장을 무고 및 명예훼손 혐의로 고소했다. 김 전 의원 측은 “(통일교 관계자들이) ‘총선에 잘 사용하라’는 말과 함께 약 3000만원이 들어 있는 상자를 (김 전 의원에게) 줬다는 내용은 명백한 허위사실”이라고 주장했다.
조민아 차민주 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사