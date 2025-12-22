25년째 국회 문턱 못넘는 항공안전청

ICAO 권고에도 번번이 물거품

참사만 나면 들끓다가 흐지부지



국제사회가 한국에 독립적인 항공안전 전담기구 설치를 권고한 지 약 25년이 지났지만 항공안전청 신설은 여전히 제자리걸음 상태다. 대형 항공사고가 반복될 때마다 필요성이 제기됐지만 정부 기조나 조직 신설에 대한 부담 등으로 번번이 좌초됐다.



22일 관계 부처와 항공 업계에 따르면 국제민간항공기구(ICAO)는 지난 2000년 한국의 항공안전 관리 체계에 대해 개선이 필요하다고 지적했다. 이듬해인 2001년에는 미 연방항공청(FAA)이 한국을 항공안전위험국 2등급으로 판정하며, 항공안전을 전담하는 독립적인 항공청 설치를 공식 권고했다. 당시 FAA는 한국의 항공안전 관리 체계가 정부 부처에 종속돼 독립성과 전문성이 부족하다고 판단했다.



그러나 항공청 설립 추진은 현실로 이어지지 못했다. 국토교통부는 2001년 항공청 설립안을 마련했지만 당시 ‘작은 정부’ 기조에 역행한다는 이유로 국회 문턱을 넘지 못했다. 2002년 독립 기관 대신 항공안전본부가 설치됐으나 조직은 점차 축소돼 2009년 현재의 항공정책실 체제로 흡수·개편됐다.



해외 주요국들은 항공안전을 독립적이거나 강력한 감독 체계로 관리하고 있다. 미국은 1958년 대형 항공기 공중 충돌 사고를 계기로 FAA를 설립해 항공안전을 독립적으로 관리하고 있다. 뉴질랜드 역시 공무원 수를 대폭 줄이는 정부 개편 과정에서도 항공안전청을 별도 조직으로 신설했다. ICAO의 36개 이사국 가운데 32개국이 항공안전청과 유사한 조직을 갖추고 있는 것으로 알려졌다.



독립 기관을 두지 않은 국가들도 대안적 감독 체계를 강화하고 있다. 일본은 별도의 항공안전청은 없지만 항공안전을 총괄하는 국토교통성(MLIT) 산하 항공국(JCAB)이 강력한 감독 기능을 수행하고 있다. 캐나다는 교통부 산하 항공안전 부서가 안전 관리와 감독을 맡고 있다. 채연석 전 국토부 항공안전혁신위원장은 “독립적인 전담 기구 신설이 불가능하다면 최소한 그에 상응하는 인력과 역량이라도 갖춰야 한다”고 강조했다.



세종=김혜지 김윤 기자 heyji@kmib.co.kr



