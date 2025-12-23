1년째 평행선 달리는 유족과 사조위
셀프조사 불신 속 독립성이 발목
세월호·이태원과 달라진 것 없어
무안 제주항공 참사가 발생한 지 1년 가까이 지났지만 유족과 항공·철도사고조사위원회(사조위)의 대치는 계속되고 있다. 과거 사회적 참사에서 반복된 조사기구의 독립성·투명성 논란이 이번에도 발목을 잡고 있다는 지적이다.
유족들은 사조위의 독립성을 가장 크게 문제 삼는다. 사고 원인 규명이 정부의 관리·감독 책임으로 이어질 수 있는 만큼 국토교통부 산하의 사조위가 ‘셀프 조사’를 하고 있다는 주장이다.
반면 정부는 사조위의 독립성이 제도적으로 보장돼 있다는 입장이다. 국토부는 지난 1월 국토부 출신 사조위 위원장을 교체하면서 정부 관계자가 조사에 개입할 수 없다는 점을 거듭 강조했다. 김윤덕 국토부 장관도 지난달 무안국제공항을 찾아 “사조위는 독립기관으로 장관이 조사나 공청회 일정에 개입할 수 없다”고 설명했다.
그러나 독립성 확보 수준을 둘러싼 인식 차는 여전히 크다. 유족 측 대리인 황필규 변호사는 22일 국민일보에 “해양·항공 분야는 인적 네트워크가 촘촘해 완전히 독립적으로 조사할 사람을 찾기 어렵다”면서도 “지금은 책임지는 기관이 스스로를 조사하는 모순이 발생하는데 지시·감독 관계 안에서 움직이는 구조에서 벗어나야 최소한의 신뢰가 생긴다”고 지적했다.
사조위는 항공·철도 사고 조사가 국제민간항공기구(ICAO) 기준에 따른 고도의 기술적·과학적 검증을 요구하는 만큼 전문성을 갖춘 현 체계에서 독립성과 객관성은 이미 확보돼 있다는 입장이다. 오히려 별도의 조사기구를 새로 꾸리면 이러한 요건이 약해질 수 있어 현 구조를 넘어서는 추가적인 독립성 보장은 현실적으로 어렵다고 보고 있다.
초기 단계에서 쌓인 불신은 조사 과정 전반의 투명성 논란으로 번졌다. 유족들은 조사 진행 상황이 충분히 공유되지 않고, 주요 결정이 사후 통보 형식으로 이뤄지고 있다고 호소한다. 이달 초 예정됐던 중간보고 성격의 공청회는 유족들이 ‘참석 인원과 발언을 제한하고 사전 정보 공개가 없다’고 반발하면서 잠정 연기됐다. 유족과 조사 기구의 갈등은 세월호·이태원 등 과거 대형 참사에서도 반복됐다. 이에 여러 사회적 참사를 겪고도 국가 차원의 안전 대응 체계를 마련하지 못했다는 지적이 나온다. 수년째 국회에 표류 중인 ‘생명기본안전법’ 제정 필요성이 다시 거론되는 배경이다. 황 변호사는 “국회의원들이 말로는 관심을 보이지만 우선순위에서는 늘 뒤로 밀려 왔다”고 말했다.
세종=이누리 김혜지 기자 nuri@kmib.co.kr
