법조계 “위헌성 상당 부분 해소됐다”… 사건 무작위 배당 위배 논란은 여전
더불어민주당이 22일 국회 본회의에 상정한 내란전담재판부 설치 법안과 관련해 법조계에서는 “위헌성은 상당히 해소됐다”는 평가가 나온다. 핵심 쟁점이었던 재판부 구성에 대한 법원 외부 개입 문제가 해소됐기 때문이다. 다만 여전히 사건이 배당되기 전에 전담재판부가 구성되는 만큼 ‘사건의 무작위 배당’을 통해 확보해 왔던 재판 신뢰성은 일부 훼손될 수밖에 없다는 지적도 나온다.
대법원 법원행정처 관계자는 이날 국민일보와의 통화에서 “법원 자체적으로 사무분담을 하게 한다는 점에서 형식적으로는 위헌 소지가 상당 부분 해소된 것으로 보인다”며 “기존에 해오던 사무분담 방식에 판사회의 보고·의결이 추가되는 식이어서 법원에서 하던 업무 내에서 처리한다고 볼 여지가 커졌다”고 설명했다.
과거 법안과 가장 큰 차이는 전담재판부 추천위원회가 사라졌다는 점이다. 추천위 구성에 외부 기관이 관여하고, 추천위가 전국 단위 법원에서 전담재판부가 될 법관들을 지정하는 방식에 대해 법조계에서는 사법부 독립 침해 등 위헌성 우려가 계속 제기돼 왔다. 하지만 이번 법안은 추천위 없이 각급 법원 사무분담위가 정한 사항을 해당 법원 판사회의에서 의결한 뒤 법원장이 전담재판부 법관을 보임하는 방식으로 수정됐다.
다만 사건이 배당되기 전에 내란전담재판부를 미리 구성하는 방식은 여전히 배당의 임의성에 배치된다는 지적이 나온다. 재경지법의 한 부장판사는 “부패나 선거 전담재판부와 달리 내란·외환 전담재판부는 사실상 특정 사건을 맡게 될 수밖에 없다”며 “재판할 사람을 미리 뽑아서 시키게 된다는 문제는 해소되지 않았다”고 말했다.
대법원이 예규 제정을 통해 전담재판부 구성에 대한 자체안까지 내놓은 상황에서 여당이 법안 처리를 강행할 필요성이 없다는 목소리도 나온다. 민주당은 대법원장의 인사권을 배제했다는 점에서 의미가 있다고 설명했지만 원래도 각급 법원의 재판부 구성에 대법원장은 관여하지 않았다는 게 대법원의 설명이다. 또 다른 부장판사는 “10개 이상 형사재판부에 무작위 배당(대법원 자체안)을 하는 게 2~3개 전담재판부에 배당(민주당안)하는 것보다 공정하지 않겠느냐”며 “굳이 왜 법을 만들어야 하느냐는 의문점이 있다”고 밝혔다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사