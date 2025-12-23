두 형제, 하나의 꿈… KCC 통합우승 향해 달린다

[And 스포츠]

허훈·허웅 올 시즌부터 한솥밥

KCC, 형제 활약으로 최근 6연승

허훈 어시스트 1위… 허웅 득점 2위

선두 LG 1.5경기 차로 맹추격

부산 KCC 허훈(왼쪽)이 지난 18일 부산 사직실내체육관에서 열린 대구 한국가스공사와의 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기에서 허웅과 함께 백코트를 하고 있다. KBL 제공

올 시즌부터 부산 KCC에서 한솥밥을 먹는 허훈-허웅 형제가 코트 위에서 갈수록 영향력을 드러내며 팀 상승세를 이끌고 있다. KCC는 주축 선수들의 줄부상 속에서도 형제의 활약에 힘입어 선두권 경쟁에 뛰어들었다. 2023-2024시즌 프로농구 KBL 챔피언결정전에서 적으로 만났던 두 형제는 이제 동반 정상 등극이라는 같은 꿈을 이루기 위해 힘을 모으고 있다.



지난 시즌 정규리그 9위로 추락한 KCC는 올 시즌 ‘슈퍼팀 2기’의 출발을 알렸다. ‘영원한 오빠’ 이상민 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았고, 비시즌 자유계약선수(FA) 최대어 허훈을 5년 보수총액 8억원에 영입하며 마지막 퍼즐을 맞췄다. 기존의 허웅, 송교창, 최준용에 이어 허훈까지 최우수선수(MVP) 수상 경력이 있는 스타들이 모이며 KCC는 단숨에 우승 후보로 떠올랐다.



다만 화려한 전력에도 부상자가 많은 게 늘 고민거리였다. 허훈은 시즌 개막 전부터 종아리 부상으로 이탈했다가 뒤늦게 합류했다. 최근에는 송교창과 최준용, 장재석 등 2m대 장신 포워드들이 일제히 다치며 부상병동이 됐다.



KCC는 이 같은 위기 속에서도 6연승을 질주했다. 22일 현재 2025-2026 KBL 정규리그에서 15승 8패를 기록하며 선두 창원 LG(16승 6패)를 1.5경기 차로 추격 중이다. 허씨 형제가 팀의 중심을 잡았다.



허훈은 평균 12.3점에 7.3어시스트를 올리고 있다. 시즌 출발은 늦었지만 평균 어시스트 6.1개의 이선 알바노(원주 DB)를 제치고 이 부문 선두로 올라섰다. 지난 20일 고양 소노전에서는 25점 10리바운드 12어시스트로 프로 데뷔 후 첫 트리플더블을 해내는 파괴력을 뽐냈다.



큰 부상 없이 전 경기에 출장 중인 허웅은 경기당 32분여를 뛰면서 평균 16점에 3점슛 2.6개로 팀 공격을 이끌고 있다. 득점은 18.3점의 이정현(소노)에 이어 국내 선수 2위다. 3점슛은 부문 1위 알바노(2.7개)의 뒤를 잇고 있다.



KCC는 2023-2024시즌 정규리그 5위 팀으로 챔프전 우승에 성공하는 힘을 보여줬다. 당시 챔프전 상대는 허훈이 몸담았던 수원 KT였다. 허훈은 에이스의 역할을 다했지만 챔프전 MVP는 우승팀 KCC의 허웅에게 돌아갔다.



올 시즌 KCC는 ‘통합우승’을 목표로 내걸었다. 스타가 많아 조직력이 떨어질 수 있다는 우려를 불식시키고 분위기를 탔다. 허훈은 형 허웅과 의기투합해 커리어 첫 우승 반지를 얻겠다는 각오다. KCC는 오는 24일 서울 삼성을 상대로 7연승에 도전한다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



