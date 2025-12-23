국세청, 쿠팡 美 본사거래도 훑어본다
물류 자회사 CFS 특별 세무조사
국세청이 쿠팡의 핵심 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)를 대상으로 비정기 특별 세무조사에 착수했다. 쿠팡 한국 본사와 계열사, 모회사인 미국 쿠팡아이엔씨(Inc) 간의 자금 흐름을 정조준하는 것으로 알려졌다.
22일 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국과 국제거래조사국은 이날 서울 송파구에 있는 CFS 본사와 쿠팡 본사 내 CFS 사무실 등에 150여명의 조사요원을 투입해 세무 조사에 필요한 회계 자료 등을 확보했다. ‘재계 저승사자’로 불리는 서울청 조사4국은 통상 4~5년 단위로 실시하는 정기 세무조사와 별개로 기업의 대규모 탈세·비자금 혐의 등에 대한 특별 세무조사를 전담하는 부서다. 국제거래조사국은 역외탈세 등을 겨낭하는 조직이다.
2016년 설립된 CFS는 쿠팡의 100% 자회사로 물류센터 운영·배송 등을 총괄한다. 이날 조사는 표면적으로는 CFS를 상대로 진행됐지만 실질적 타깃은 쿠팡의 미국 모회사를 향하는 것으로 해석된다. 특히 조사4국과 국제거래조사국은 미국 법인인 쿠팡Inc와 한국 쿠팡 본사, 계열사 간의 거래·이익 배분 구조를 중점적으로 들여다보는 것으로 전해졌다. 쿠팡이 한국에서 벌어들인 소득을 미국으로 이전하는 과정에서 세금 신고를 적절하게 했는지 등이 핵심 쟁점으로 거론된다. 국세청은 “개별 납세자에 대한 구체적 조사 내용은 확인할 수 없다”고 밝혔다.
최근 대규모 개인정보 유출 사태로 사회적 비난에 휩싸인 쿠팡은 한국에선 소비자 집단소송, 미국에선 주주 집단소송 등의 법적 공방에도 직면한 상태다. 세무조사 결과에 따라 법적·재무적 부담은 더 늘어날 수 있다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사