‘베네수엘라 원유 봉쇄’ 유탄 맞은 쿠바
베네수엘라산 원유 40% 의존
“수입 급감하면 재앙적 결과”
도널드 트럼프 미국 행정부의 베네수엘라 석유 봉쇄가 카리브해의 공산국가인 쿠바를 흔들고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) “미국의 베네수엘라 석유 봉쇄로 쿠바 경제 붕괴가 가속화하고 있다”며 “쿠바 국민은 베네수엘라의 석유 공급이 차단되거나 급감할 경우 재앙적인 결과에 직면한다는 것을 알고 있다”고 전했다.
쿠바는 미국의 오랜 제재에 따른 식량 부족과 대규모 정전 등의 경제 위기를 베네수엘라에서 값싸게 들여오는 석유로 버텨왔다. 하지만 미국이 베네수엘라를 오가는 유조선 봉쇄에 돌입하면서 쿠바도 벼랑 끝에 몰렸다. WSJ에 따르면 베네수엘라가 매일 쿠바에 공급하는 원유는 기존 10만 배럴에서 최근 3만 배럴로 감소했다. 베네수엘라산 원유는 쿠바에 필요한 수입량의 약 40%를 차지한다.
미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 최근 공산당 중앙위원회 연설에서 “트럼프가 이제 해적들을 베네수엘라 유조선에 풀어놓고 뻔뻔하게 화물을 빼앗았다”고 맹비난했다. 그가 말한 ‘해적’은 미 해군과 해안경비대를 뜻하는 것으로 해석된다.
미 해안경비대는 이날 베네수엘라 인근 연안에서 유조선 1척에 대한 추가 나포에 나서며 공세를 이어갔다. 미국은 이미 2척의 베네수엘라 유조선을 나포한 바 있다.
워싱턴포스트는 추가 나포 대상 선박에 대해 “미국의 베네수엘라 제재 회피에 가담한 암흑 선단 소속”이라며 “가짜 국기를 달고 있으며 압류 명령이 내려진 상태”라고 보도했다.
뉴욕타임스는 “미국이 추격 중인 선박은 이란산 석유를 수송한 혐의로 지난해부터 제재를 받아온 ‘벨라1’이라는 이름의 선박”이라고 전했다. 벨라1은 파나마 국기를 달고 운항한 것으로 알려졌다.
베네수엘라는 미국의 유조선 나포에 대해 “도둑질이자 납치”라며 반발하고 있다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 자국 항구에서 출항하는 유조선에 대해 해군이 호위하도록 지시한 상태다. 이에 따라 미군과 베네수엘라의 해상 충돌 가능성도 커지고 있다. 트럼프 대통령은 지난 16일 마두로 정권을 ‘외국 테러단체’로 지정했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
