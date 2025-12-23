구광모 “불가능 수준까지 파고들어 혁신”
LG그룹 올해도 재계 1호 신년사
구광모(사진) LG그룹 회장이 2026년 신년사를 통해 “지금은 새로운 미래가 열리는 변곡점”이라며 “지금까지의 성공 방식을 넘어 새로운 혁신으로 도약해야만 한다”고 강조했다.
구 회장은 22일 그룹 구성원들에게 ‘선택과 집중’ 메시지를 강조한 신년사 영상을 이메일로 보냈다. LG는 2022년 신년사부터 연초가 아닌 연말에 신년사를 전하고 있다.
구 회장은 “기술의 패러다임과 경쟁의 룰은 바뀌고 고객의 기대는 더욱 높아지고 있다”며 혁신의 필요성을 역설했다. 이어 “혁신은 오늘의 고객 삶을 개선하는 것을 넘어 미래 고객에게 필요한 가치를 만들어내는 일”이라며 “이를 위해서는 우리의 생각과 행동도 변해야 하며 선택과 집중이 그 시작”이라고 말했다.
구 회장은 또 “고객의 마음에 닿을 하나의 핵심 가치를 선택해야 혁신의 방향성을 세우고 힘을 모을 수 있다”며 “선택한 그곳에 남들이 불가능하다고 여기는 수준까지 파고들어야 한다”고 힘줘 말했다. 그러면서 “그 치열한 집중이 고객이 ‘정말 다르다’고 느끼는 경험을 만들고, 세상의 눈높이를 바꾸는 탁월한 가치를 완성하게 된다”고 덧붙였다.
그는 “10년 후 고객을 미소 짓게 할 가치를 선택하고 여기에 우리의 오늘을 온전히 집중하는 혁신이야말로 LG가 가장 잘 해낼 수 있는 일”이라고 격려했다.
구 회장은 취임 이듬해인 2019년 신년사에서 LG가 나아갈 핵심 방향으로 ‘고객’를 지목한 이래 매년 고객가치 경영 메시지를 내놓고 있다. 2025년 신년사에서는 LG의 창업 초기부터 이어 온 ‘도전과 변화의 DNA’로 미래 고객에게 꼭 필요하고 기대를 뛰어넘는 가치를 주자고 강조했다.
