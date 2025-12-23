안호상 “더 깊고 더 넓은 극장 경험 제공할 것”
세종문화회관, 2026시즌 공개
세종문화회관이 제작극장 전환 5년 차를 맞는 2026년, 전속 예술단 중심의 시즌을 선보인다.
안호상 세종문화회관 사장은 22일 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 기자간담회를 열고 ‘2026 세종시즌’ 라인업과 주요 사업 계획을 발표했다. 안 사장은 “제작극장으로서 축적해온 창작 성과가 정식 레퍼토리로 공고히 자리잡으며 국제적 경쟁력을 갖춘 극장으로 도약하는 해가 될 것”이라며 “시민에게 더 깊고 더 넓은 극장 경험을 제공하겠다”고 말했다.
서울시극단 뮤지컬단 오페라단 합창단 국악관현악단 무용단 발레단 등 7개 전속 예술단의 작품 23편과 기획·공동주최작 4편 등 총 27개 작품이 226회 공연으로 관객과 만난다.
서울시오페라단은 내년 4월 9~12일 세종대극장에서 주세페 베르디의 대작 오페라 ‘나부코’를 40년 만에 선보인다. 성경 속 바빌로니아 왕 나부코(느부갓네살)와 바빌론으로 끌려간 히브리 민족의 업악과 해방 과정을 담은 작품으로, 3막에 등장하는 ‘히브리 노예들의 합창’으로 널리 알려져 있다.
서울시극단은 프랑스의 권위 있는 연극상인 몰리에르상 수상작 ‘빅 마더’를 3월 30일부터 4월 26일까지 국내 초연한다. 서울시무용단은 한국 춤의 장단을 현대적으로 풀어낸 ‘스피드’를 5월 1~3일 무대에 올린다. 이와 함께 서울시합창단의 ‘언제라도, 봄’(3월 12~13일), 서울시뮤지컬단의 창작 뮤지컬 ‘더 트라이브’(6월 9~27일) 등도 관객을 찾을 예정이다.
안 사장은 “전 세계가 서울 시민이 무엇에 열광하는지 궁금해할 정도로 서울이 세계 예술의 중심지로 다가가고 있다”며 “세종문화회관이 새로운 예술의 표준을 만들어야 한다는 책임감으로 내년 시즌을 준비하고 있다”고 밝혔다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
