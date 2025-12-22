민주 ‘통일교 특검’ 전격 수용… “여야 누구든 예외 없이 포함”
‘2차 종합 특검’ 앞두고 명분 쌓기
대통령실 “판단 존중”… 野 “환영”
더불어민주당이 ‘통일교 특검’을 전격 수용했다. 2차 종합 특검을 추진하면서 통일교 특검을 거부하기에는 명분이 부족하고, 민심 이반도 감지된 데 따른 것으로 풀이된다. 대통령실도 “전방위적 수사가 이뤄지는 계기가 되길 바란다”며 환영의 뜻을 밝혀 통일교 특검 도입이 급물살을 탈 전망이다.
정청래 민주당 대표는 22일 최고위원회의에서 “(통일교 특검을) 못 받을 것도 없다. 국민의힘 연루자 모두를 포함해 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 저는 좋다고 생각한다”고 말했다. 이어 “모든 의혹의 실체를 끝까지 밝혀내고 권력을 사유했던 국정농단 책임자를 발본색원할 것”이라고 강조했다.
김병기 원내대표도 “여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해서 특검할 것을 제안한다”며 “정교유착은 헌법 질서와 직결된 중대 사안으로 위반한 정당은 해산의 대상이 될 수 있고, 관련자는 중형을 면치 못할 것”이라고 밝혔다.
민주당은 그간 보수 야권이 주장해 온 통일교 특검을 정치공세로 규정하고 선을 그어 왔지만, 각종 여론조사에서는 찬성 여론이 높았다. 의혹이 여권 인사로 확산하는 상황에서 통일교 특검을 거부할 경우 3대 특검 바통을 이어받을 2차 종합 특검의 동력이 떨어질 것이라는 우려도 작용했다. 민주당은 특히 지난 대선에서 통일교가 국민의힘을 조직적으로 지원했을 가능성이 크다고 보고 특검 카드를 수용하는 방향으로 급선회했다.
대통령실과도 통일교 특검 수용 여부를 사전에 조율한 것으로 알려졌다. 대통령실은 민주당 입장 발표 후 “국회의 판단을 존중한다”고 밝혔다. 대통령실 관계자는 “여야를 가리지 않고 엄정하게 수사해야 한다는 입장”이라고 말했다.
앞서 통일교 특검법 공동 발의에 합의한 보수 야권도 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “민주당이 특검을 수용한다고 하니 바로 진행했으면 좋겠다”며 “이런저런 핑계 대며 여태껏 수용하지 않은 대장동 항소 포기 외압 의혹 국정조사처럼 돼선 안 된다”고 말했다. 천하람 개혁신당 원내대표도 “민주당의 취지가 물타기나 지연 전술은 아닐 것이라고 믿는다”며 “여야를 가리지 않고 통일교로부터 부적절한 금품·향응을 받은 정치인들은 이번 기회에 싹 쓸어내는 깔끔한 통일교 특검을 함께해 보자”고 말했다.
다만 특검 후보 추천 방식, 수사 대상 등 세부 내용을 놓고 여야 간 입장이 엇갈려 진통도 예상된다. 보수 야권은 사법부가 특별검사를 추천하는 방식에 합의한 상태다.
