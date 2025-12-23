‘국가대표 AI 5강’, 30일 출격… ‘톱2’ 향한 본격 경연 돌입
정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델(국가대표 AI)’ 프로젝트가 오는 30일 1차 발표회를 시작으로 본격적인 ‘경연’에 돌입한다. 국가대표 AI로 선정된 5개 컨소시엄은 앞으로 6개월마다 평가를 거쳐 최종 2개 팀이 남을 때까지 1개 팀씩 탈락한다. 1차 평가를 앞둔 간 컨소시엄은 막판 점검에 돌입했다.
과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 30일 서울 강남구 코엑스에서 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회를 개최한다고 22일 밝혔다. 현재 국가대표 AI로 선정된 컨소시엄은 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG AI연구원 5개팀이다.
이들 정예팀은 AI 모델 시연 등 성과 발표를 진행한다. 일반 참관객들을 위한 체험 부스도 마련된다. 그동안의 국가대표 AI 프로젝트 진행 과정에서는 자체 AI 모델을 사용자에게 직접 설명할 기회가 없었는데, 이번 발표회를 통해 구체적인 설명에 나선다는 계획이다.
각 팀은 모델 성능을 고도화하기 위해 파라미터(매개 변수) 수를 대규모로 늘리거나, 추론 능력을 향상시키는 등 막바지 작업에 한창이다. SK텔레콤은 500B(5000억개) 파라미터의 초거대 AI 모델 공개를 예고했다. SK텔레콤 관계자는 “5000억개 파라미터급 초대형 모델을 발표하기 위한 준비를 하고 있다”며 “이례적인 크기의 모델인 만큼 성능 측면에서도 품질을 끌어올리려 하고 있다”고 말했다.
네이버는 텍스트·이미지·음성을 한 번에 이해하고 생성해 내는 ‘옴니모달’ 모델 개발 마무리 작업 중이다. 사용자는 상황에 따라 텍스트와 이미지, 음성 중 어떤 방식으로도 질문할 수 있고, 옴니모달 모델은 여러 형태의 정보를 활용해 답변을 내놓는다. 네이버 관계자는 “모델 크기는 크지 않지만, ‘작지만 똘똘한’ 모델을 만들어 점점 크기와 성능을 키워나갈 계획”이라며 “옴니모달이라는 차별점을 가지고 기술력을 확보해나가겠다”고 말했다.
LG AI연구원은 자체 AI 모델인 ‘엑사원’ 최신 버전을 공개할 예정이다. 지난 7월 공개한 ‘엑사원 4.0’의 다음 버전이 될 것으로 보인다. LG 관계자는 “발표에 맞춰 모델 개발에 박차를 가하고 있다”고 말했다.
일각에서는 일부 정예팀이 임차해 쓴 그래픽처리장치(GPU)가 초기에 정상 가동하지 않아 모델 학습 시간이 부족했다는 지적이 나온다. 한국 AI 경쟁력 유지 차원에서라도 공개적으로 한 팀씩 탈락하는 경쟁 방식을 재검토해야 한다는 목소리도 있다. 정부는 2027년까지 최종 2개 팀을 선정하는 방식은 유지한다는 방침이다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
