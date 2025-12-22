교육부, 직접 대입 릴레이 설명회 연다
2028 내신5등급제·통합수능 개편
“변화 악용 사교육 불안 마케팅 대응”
교육부가 현재 고교 1학년이 치르는 2028학년도 대입 설명회를 연다. 2028학년도는 고교 내신이 5등급으로 축소되고, 대학수학능력시험에서 선택과목이 사라지는 큰 변화가 예고돼 있다. 설명회는 바뀐 입시를 악용한 사교육 불안 마케팅에 대응하기 위한 취지다.
교육부는 22일 “한국대학교육협의회(대교협)와 공동으로 2028학년도 대입 정보 권역별 설명회를 4개 권역을 돌며 개최한다”고 밝혔다. 설명회는 30일 광주(호남권)를 시작으로 다음 달 7일 대전(중부권), 9일 서울(수도권), 14일 대구(영남권)로 이어진다.
2028학년도는 고교학점제 1세대인 현재 고1이 대상이 되는 대입이다. 9등급으로 구분해온 내신이 5등급으로 축소된다. 내신 부담을 줄여준다는 취지였지만 수험생과 입시 업계에선 등급 하락 시 9등급제보다 더 큰 불이익을 받는다고 우려하고 있다. 수능은 완전한 문·이과 통합 시험이 시도된다. 현재는 이과의 경우 미적분·기하, 문과의 경우 확률과 통계 같이 선택과목에 따라 사실상 문·이과가 다른 시험을 치른다.
설명회는 교육부 대입 담당자와 대입 상담 전문교사, 대학교 입학 관계자 등이 참여한다. 고교학점제의 이해, 2028학년도 주요 변경 사항, 대학별 입학전형 등을 설명한다. 고교 학생과 학부모라면 사전 신청을 통해 누구든 참여할 수 있다.
설명회 영상은 대교협 유튜브 채널 ‘대학 어디가 TV’에 내년 1월 말 올라갈 예정이다. 또 유튜브 ‘교육부’ 채널에서 2028학년도 안내 영상이 배포된다. 대입 상담 전문교원이 학생·학부모가 궁금한 점, 사실과 다르게 알려진 내용 등을 설명한다.
이도경 교육전문기자
