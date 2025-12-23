대한항공-아시아나 마일리지 통합안 또 제동
공정위 “보너스석 공급 보완하라”
공정거래위원회가 대한항공이 제출한 아시아나항공 마일리지 통합 방안 수정안을 22일 또 한 차례 반려했다.
공정위는 “마일리지를 이용한 보너스 좌석 및 좌석승급 서비스 공급 관리 방안 등을 보완해 한 달 이내에 다시 보고하라고 대한항공 측에 요구했다”고 밝혔다. 지난 6월 보완 요청에 이어 추가 보완 지시를 내린 것이다. 이로써 연내 통합 방안 도출은 사실상 불가능해졌다.
공정위는 마일리지로 선택할 수 있는 보너스 좌석 공급 방안이 여전히 불충분하다고 판단한 것으로 전해졌다. 공정위는 “전국민적 관심 사항인 만큼 국민의 기대와 눈높이에 부합하는 수준으로 마련돼야 한다”고 설명했다. 다만 두 항공사 마일리지의 1대1 전환 비율은 문제 삼지 않은 것으로 알려졌다.
두 항공사는 기업결합 승인 조건으로 부과됐던 시정조치를 위반한 점이 드러나 이행강제금도 부과받았다. 대한항공은 58억8000만원, 아시아나항공 5억8000만원이다.
공정위는 지난해 12월 24일 기업결합을 최종 승인하는 조건으로 경쟁 제한 우려를 방지하기 위해 공급 좌석 수를 2019년 같은 기간 대비 90% 미만으로 축소하지 말라는 시정조치를 부과했다. 하지만 조사 결과 지난해 12월 12일부터 올해 3월 28일까지 두 항공사가 인천-프랑크푸르트 노선을 운항하며 공급한 좌석 수는 2019년 같은 기간의 69.5% 수준에 불과했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
