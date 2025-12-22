“통합돌봄 시행·일자리 확대… 어르신 정책이 모두의 정책”
이 대통령, 대한노인회 초청 오찬
이재명 대통령은 “어르신 정책은 특정 세대만을 위한 문제가 아니라 국민 모두를 위한 정책”이라며 “건강하고 존엄한 노년을 보낼 수 있도록 다양한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 22일 청와대 영빈관에서 가진 대한노인회 초청 오찬에서 “내년 3월부터 지역사회 통합돌봄 제도가 전국적으로 시행된다”며 “어르신들께서 익숙한 거주지에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 받으실 수 있도록 하겠다”고 말했다. 이어 “기초연금은 인상되고, 노인 일자리는 역대 최대 수준인 115만개로 확대됐다. 요양병원 간병비의 건강보험 적용도 단계적으로 추진해 어르신 부담을 덜어드릴 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “우리가 이룬 경제적 성취, 정치적 성취, 문화적 성취는 어르신들의 희생과 헌신 위에 세워졌다”며 “전쟁의 폐허 속에서 맨손으로 나라를 일으키고, 산업화와 민주화를 동시에 이뤄낸 주역이 바로 여러분”이라고 말했다. 이 대통령이 감사 인사를 전하자 박수가 터져 나왔다.
이중근 대한노인회장은 정부에 감사를 표하고 정책적 제안을 이어갔다. 이 회장은 “지역사회 통합돌봄 제도로 도움이 필요한 노인이 지원을 통합적으로 받을 수 있도록 준비해주신 점에 깊이 감사드린다”며 “이는 대한노인회가 제안해 온 재가 임종 제도 실현의 기반으로, 전국 어르신께 큰 희망이 되고 있다”고 말했다.
이어 대한노인회가 추진 중인 ‘유엔데이’ 공휴일 재지정을 공식 건의했다. 이 회장은 “6·25전쟁 당시 전투 지원 16개국, 의료 지원 6개국, 금융 지원 38개국 등 총 60개국이 대한민국을 도왔다”며 “이들에 대한 감사와 평화 가치를 후세에 계승하기를 희망한다”고 말했다.
이석현 상임부회장은 “현재 우리 사회의 노인 인구가 1000만명에 육박한다. 350만명 수준이던 시기의 제도와 정책은 변화가 필요하다”고 제안했다. 행사는 ‘어르신이 걸어온 길, 우리가 이어갈 길’을 주제로 열렸으며, 동지를 맞아 장수를 기원하는 의미로 팥죽이 제공됐다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
