올해 ‘성탄·신년 특사’ 없다
대통령실 “구체적 내용 논의 없어”
교정시설 과밀… 가석방 확대될 듯
이재명 대통령이 올해 성탄절과 신년을 계기로 한 특별사면은 단행하지 않을 것으로 알려졌다.
22일 국민일보 취재를 종합하면 최근 대통령실과 여당에는 성탄을 앞두고 노조와 시민단체 등 각계에서 특사 관련 문의가 이어지고 있다. 그러나 이 대통령은 성탄·신년 특사를 위한 논의나 준비 작업을 진행하지 않고 있는 것으로 전해졌다. 사면 업무를 담당하는 대통령실 민정수석실도 여권에 성탄 특사가 없다는 취지로 전달했다고 한다. 대통령실 관계자는 “특사에 대해 구체적인 내용이 논의되지 않은 것으로 알고 있다”고 말했다.
통상 대통령 특사는 법무부가 사면심사위원회를 열어 대상자를 심사하고, 대통령이 국무회의 심의·의결을 거쳐 최종 결정한다. 실무 검토 단계부터 최종 결정까지는 통상 한 달 안팎이 소요된다. 아직까지 관련 움직임이 포착되지 않고 있어 성탄·신년 특사는 물리적으로도 가능성이 희박하다.
여권에서는 이 대통령이 취임 이후 대규모 특사를 단행한 지 4개월여밖에 지나지 않았다는 점도 영향을 미친 것으로 본다. 이 대통령은 지난 8월 광복절을 맞아 조국 조국혁신당 대표와 윤미향·최강욱·홍문종·정찬민·심학봉 전 의원, 은수미 전 성남시장, 조희연 전 서울시교육감 등 정치인을 포함해 총 83만6687명에 대한 특사를 단행한 바 있다.
또 12·3 비상계엄 사태와 통일교 정교유착 의혹 등 관련 수사·재판이 진행 중인 만큼 정치권 관련 사안이 일정 부분 정리된 이후에야 구체적인 논의가 수면 위로 올라올 수 있다는 분석도 나온다.
반면 가석방은 확대될 가능성이 있다. 정성호 법무부 장관은 그동안 교정시설의 과밀 수용 문제를 이 대통령에게 여러 차례 보고해 왔고, 이 대통령 역시 ‘가석방을 늘리라’는 취지로 지시했다. 이 대통령은 지난 19일 법무부 업무보고에서 “재범 위험성이 없고 충분히 보상해 피해자와의 갈등도 없으며, 사회적 문제가 되지 않는다면 가석방을 좀 더 늘리라”고 주문했다. 법무부는 내년 가석방 목표 인원을 올해보다 30% 확대한다는 방침이다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
