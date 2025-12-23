“민주노총 참여, 사회적 대화 전제아냐”
김지형 경사노위 위원장 간담회
김지형(사진) 대통령 직속 경제사회노동위원회 위원장이 22일 “경사노위가 사회적 대화를 새롭게 시작하는 데 민주노총(전국민주노동조합총연맹)의 참여가 꼭 필요한 전제가 될 수는 없다”고 말했다. 김 위원장은 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 열린 기자 간담회에서 “민주노총의 사회적 대화의 복귀 시점이 굉장히 불투명하다”며 이같이 밝혔다. 경사노위 주도의 사회적 대화는 지난해 12·3 비상계엄 사태 이후 1년 넘게 중단된 상태다.
김 위원장은 “복합 대전환의 위기 속 사회적 요청을 감안하면 현재 참여할 수 있는 주체, 기존 노사정의 참여 범위 안에서 다시 시작할 필요성이 있다”고 강조했다. 다만 김 위원장은 “민주노총을 인내심 있게 기다릴 생각”이라며 “민주노총에 노동계 대표자 위치를 벗어나 국가적 과제 해결에 책무감을 가지고 사회적 대화에 참여해달라고 설득할 예정”이라고 말했다. 이어 “사회적 대화가 국민 기대를 만족시키고 진정성 있게 진행되면 자연스럽게 민주노총도 참여할 것”이라고 덧붙였다.
김 위원장은 “(경사노위가) 어떤 결론을 내는 데 쫓기기보다 충분한 숙의가 우선하는 자리가 됐으면 좋겠다”며 “노사 간 현안을 조정하는 데 그치지 않고 모든 국민이 공감하는 사회적 과제를 놓고 각 주체의 역할과 책무를 분담하는 ‘미래 설계 플랫폼’으로 발전했으면 좋겠다”고 말했다. 김 위원장은 정년연장 찬반 대신 전 생애주기 소득 안정성을 논의하는 등의 방식으로 ‘통섭형 의제’를 다루겠다는 구상이다.
황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사