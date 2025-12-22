시사 전체기사

후쿠시마 사고 15년 만에 日 ‘세계 최대’ 원전 재가동

입력:2025-12-22 19:08
공유하기
글자 크기 조정
일본 니가타현의회 앞에서 22일 가시와자키·가리와 원자력발전소 재가동에 반대하는 주민들이 시위를 하고 있다. 로이터연합뉴스

단일 부지 기준으로 세계 최대 규모인 일본 니가타현 가시와자키·가리와 원자력발전소가 2011년 동일본 대지진 이후 15년 만에 재가동 수순에 들어갔다.

로이터통신에 따르면 니가타현의회는 22일 가시와자키·가리와 원전 재가동을 지지해 온 하나즈미 히데요 지사에 대한 신임안을 가결 처리했다. 로이터는 “일본이 원전 회귀를 위한 마지막 단계에 들어섰다”고 평가했다.

도쿄전력이 운영하는 가시와자키·가리와 원전은 도쿄에서 북서쪽으로 약 220㎞ 떨어진 곳에 있다. 동일본 대지진에 따른 후쿠시마 원전 사고 이후 가동이 중단된 일본 내 54기의 원전 중 하나다. 이후 일본 정부는 가동이 가능한 원전 33기 중 14기를 이미 재가동한 상태다.

다카타 마사카쓰 도쿄전력 대변인은 “후쿠시마 사고와 같은 경험을 다시는 하지 않도록 하겠다”고 밝혔다. 다만 구체적인 가동 시점에 대한 언급을 피했다. NHK는 “가시와자키·가리와 원전의 원자로 7기 중 1호기가 다음 달 20일쯤 재가동될 전망”이라고 전했다.

니가타현 주민들은 후쿠시마 사고의 공포에서 벗어나지 못했다며 반발하고 있다. 표결에 앞서 니가타현의회 앞에서 약 300명 주민이 모여 재가동 반대 시위를 벌였다. 한 시위자가 주민들을 향해 “도쿄전력이 가시와자키·가리와 원전을 운영할 자격이 있느냐”고 묻자 시위대는 일제히 “없다”고 외쳤다.

일본 경제산업성은 가시와자키·가리와 원전에서 원자로 1기만 가동해도 도쿄 지역 전력 공급을 약 2% 늘릴 것으로 보고 있다. 다카이치 사나에 총리 역시 수입 화석연료 의존도를 줄이는 방안으로 원전 재가동을 지지하고 있다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘공천 대가 돈거래 의혹’ 명태균·김영선, 징역 5년 구형
BTS 정국 자택에 50대 일본여성 침입 시도…경찰 입건
“23일 18시 국방부 폭파” 협박글…경찰, 작성자 추적
“1박 3만원” 중국인 사라지자 日 관광지 숙박비 ‘급락’
중국인이 강남아파트 싹쓸이?…부동산시장 교란, 오해와 진실
SKT 해킹피해자, ‘10만원’씩 보상받는다
뇌사 판정 30세 아들, 다섯 생명으로 남았다
‘비상계엄 시국선언’ 용인외대부고 학생회장 하버드대 합격
국민일보 신문구독