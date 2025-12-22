후쿠시마 사고 15년 만에 日 ‘세계 최대’ 원전 재가동
단일 부지 기준으로 세계 최대 규모인 일본 니가타현 가시와자키·가리와 원자력발전소가 2011년 동일본 대지진 이후 15년 만에 재가동 수순에 들어갔다.
로이터통신에 따르면 니가타현의회는 22일 가시와자키·가리와 원전 재가동을 지지해 온 하나즈미 히데요 지사에 대한 신임안을 가결 처리했다. 로이터는 “일본이 원전 회귀를 위한 마지막 단계에 들어섰다”고 평가했다.
도쿄전력이 운영하는 가시와자키·가리와 원전은 도쿄에서 북서쪽으로 약 220㎞ 떨어진 곳에 있다. 동일본 대지진에 따른 후쿠시마 원전 사고 이후 가동이 중단된 일본 내 54기의 원전 중 하나다. 이후 일본 정부는 가동이 가능한 원전 33기 중 14기를 이미 재가동한 상태다.
다카타 마사카쓰 도쿄전력 대변인은 “후쿠시마 사고와 같은 경험을 다시는 하지 않도록 하겠다”고 밝혔다. 다만 구체적인 가동 시점에 대한 언급을 피했다. NHK는 “가시와자키·가리와 원전의 원자로 7기 중 1호기가 다음 달 20일쯤 재가동될 전망”이라고 전했다.
니가타현 주민들은 후쿠시마 사고의 공포에서 벗어나지 못했다며 반발하고 있다. 표결에 앞서 니가타현의회 앞에서 약 300명 주민이 모여 재가동 반대 시위를 벌였다. 한 시위자가 주민들을 향해 “도쿄전력이 가시와자키·가리와 원전을 운영할 자격이 있느냐”고 묻자 시위대는 일제히 “없다”고 외쳤다.
일본 경제산업성은 가시와자키·가리와 원전에서 원자로 1기만 가동해도 도쿄 지역 전력 공급을 약 2% 늘릴 것으로 보고 있다. 다카이치 사나에 총리 역시 수입 화석연료 의존도를 줄이는 방안으로 원전 재가동을 지지하고 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사