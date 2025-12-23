통일부 “노동신문 열람 국보법 저촉 아니다”
北 자료 공개·사이트 접속 차단 해제
심의 기구 방미통위 구성돼야 진척
이재명 대통령이 노동신문 등 북한 자료의 공개를 지시한 이후 정부가 관련 지침 변경에 속도를 높이고 있다. 통일부는 북한 자료에 대한 단순 열람이 일각에서 제기되는 국가보안법 위반 논란과는 무관하다고 밝혔다.
통일부 관계자는 22일 “북한 자료 공개와 관련해 지침 개정 등이 계획대로 진행되고 있다”며 “차질 없이 진행하도록 준비 중”이라고 말했다. 이 대통령은 지난 19일 통일부 업무보고에서 노동신문 등 북한 자료를 볼 수 없도록 제한한 것과 관련해 “국민이 선전전에 넘어가서 빨갱이가 될까봐 그런 것 아닌가”라며 자료 공개를 지시했다. 통일부는 새 정부 출범 직후부터 북한 자료를 국민이 쉽게 볼 수 있도록 지침을 변경하는 방안을 준비해 왔었다. 독일 통일 당시 동서독이 문화 교류로 격차를 좁혔듯 국민들도 북한 실정에 대해 알 필요가 있다는 것이다.
통일부는 국가보안법에도 저촉되지 않는다고 설명했다. 윤민호 대변인은 정례 브리핑에서 “노동신문이나 북한 매체를 단순 열람하는 것은 국가보안법에 저촉되지 않는 것으로 해석하고 있다”고 말했다.
현재 북한 자료는 국가정보원의 ‘특수자료 취급 지침’에 따라 각 기관이 개별적으로 공개 여부를 판단할 뿐 자료 열람에는 문제가 없다는 것이다. 국가보안법은 북한 자료를 재가공·재해석한 후 반국가 활동에 활용하는 것을 금지하고 있다. 단순 열람 행위에 대한 처벌 규정은 없다.
통일부는 조만간 지침 변경에 나서고, 북한 사이트 접속 차단도 해제할 계획이다. 권영세, 김기웅 등 국민의힘 의원도 협조적이다. 다만 관련 법안 통과와 인터넷 사이트 차단을 심의하는 방송미디어통신위원회 위원 구성이 가장 큰 걸림돌이다. 이용선 더불어민주당 의원과 김 의원의 북한자료관리법, 한민수 민주당 의원의 정보통신망법 등 관련법이 국회 상임위원회 문턱을 넘지 못한 상태다. 방미통위 위원은 상임위원 2인과 비상임위원 3인이 추가로 임명돼야 한다. 통일부 관계자는 “조속히 공개한다는 목표로 자료 공개를 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
