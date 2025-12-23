英왕세자, 왕세손 데리고 대이은 노숙인 봉사
32년 전 다이애나 따라갔던 곳서
윌리엄(43) 영국 왕세자가 32년 전 어머니 다이애나 왕세자비를 따라 처음 방문한 노숙인 쉼터를 아들 조지(12) 왕세손과 함께 찾아 봉사활동을 펼쳤다(사진).
영국 왕실이 21일(현지시간) 유튜브에 공개한 영상을 보면, 조지 왕세손은 지난 16일 런던 시내 노숙인 쉼터인 ‘더 패시지’의 부엌에서 앞치마를 두른 채 윌리엄 왕세자와 함께 식사를 준비했다. 조지 왕세손은 쉼터 내 크리스마스트리를 장식하고 노숙인들에게 나눠줄 선물 꾸러미를 준비하기도 했다.
이 쉼터는 윌리엄 왕세자가 11세였던 1993년 다이애나 왕세자비의 손에 이끌려 처음으로 찾아가 봉사활동을 펼친 뒤 꾸준히 후원하며 방문해 온 노숙인 지원 시설이다. 이날 조지 왕세손은 소년 시절 아버지가 자필로 남긴 방명록의 같은 페이지 하단에 자신의 이름과 방문일을 적어 넣었다고 AP통신은 전했다.
윌리엄 왕세자 부부는 소셜미디어에 “더 패시지에서 봉사자들, 직원들과 함께할 수 있어 자랑스럽다”고 밝혔다. 더타임스는 다이애나 왕세자비에서 조지 왕세손까지 3대로 이어진 왕실의 크리스마스 봉사에 대해 “차세대 왕실 구성원이 궁 밖의 삶을 이해하는 중요한 계기”라고 평가했다. 조지 왕세손은 영국 왕위 계승 서열 2위다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사