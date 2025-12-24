엔씨, 리후후 품고 모바일 캐주얼 베팅
검증된 캐주얼 제작 역량 통째 편입
조직 재정비… 성공 확률 끌어올려
엔씨소프트가 모바일 캐주얼 분야 빅 베팅에 나섰다. 지난 19일 공시를 통해 베트남 캐주얼 게임 개발사 ‘리후후’의 경영권을 확보하기 위해 지주사인 싱가포르 법인 ‘인디고 그룹’ 지분 67%를 약 1534억원에 전액 현금 인수했다고 밝혔다.
리후후는 인디고 그룹 연결 매출의 90%를 차지하는 핵심 자회사다. 지난해 연 매출 1101억원, 당기순이익 204억원을 기록했다. 검증된 캐주얼 제작 역량을 통째로 품어 수익원을 다변화하겠다는 엔씨의 생각이 깔려있다.
이번 인수는 ‘MMO 강자’ 이미지에 갇혀 있던 포트폴리오를 흔들기 위한 승부수로 읽힌다. 엔씨는 이미 8월 모바일 캐주얼 센터를 신설하고 센터장으로 유럽 모바일 캐주얼 시장에서 10년 이상 경력을 쌓은 아넬 체만 전무를 영입했다.
엔씨의 캐주얼 도전이 처음은 아니다. 난투형 액션 ‘배틀 크러쉬’는 출시 약 5개월 만에 서비스 종료를 결정했고 퍼즐 게임 ‘퍼즈업: 아미토이’도 출시 1년 만에 문을 닫았다. 실패 경험을 ‘학습 비용’으로 삼아 이번에는 외부 스튜디오 편입과 조직 재정비로 성공 확률을 끌어올리겠다는 엔씨의 의지가 강하다.
모바일 캐주얼은 데이터 기반 라이브 운영이 성패를 가르는 만큼 리후후의 제작 노하우와 엔씨의 AI·데이터 역량 결합이 실제 ‘히트작’으로 이어질지가 관건이다.
엔씨의 변화는 올해 하반기 본격화했다. 변화의 바탕에는 지난달 출시한 MMORPG 신작 ‘아이온2’가 있다. 확률형 아이템보다 멤버십·배틀패스·치장성 상품 중심으로 과금 구조를 바꾼 뒤 이뤄낸 결과라 의미가 크다. 개발진이 이슈가 있을 때마다 정기·긴급 라이브 방송으로 소통하는 방식은 ‘엔씨가 달라졌다’는 평가를 이끌었다. 업계에 따르면 아이온2는 출시 후 30여일 동안 약 700억원의 수익을 낸 것으로 전해진다. 출시 후 일일 활성화 이용자수(DAU) 150만, 출시 일주일 만에 멤버십 구매 계정은 27만5867개에 이른다. 지난 16일 저녁 진행한 업데이트 프리뷰 방송엔 9만여명의 시청자가 몰린 것으로 추정된다.
엔씨는 내년 라인업에서 ‘트리플A급 개발력’과 글로벌 동시 론칭을 전면에 내세운다. 오픈월드 택티컬 슈터 ‘신더시티’, 애니메이션 액션 RPG ‘리밋 제로 브레이커스’, 타임 서바이벌 슈터 ‘타임 테이커스’ 등 장르 확장형 신작이 줄지어 대기 중이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
