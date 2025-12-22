쿠팡 연석청문회 30·31일 양일간 개최
5개 국회 상임위 참여 전방위 추궁
김범석 등 증인 동행명령장 발부도
더불어민주당이 오는 30~31일 쿠팡을 상대로 5개 국회 상임위원회가 참여하는 연석 청문회를 개최한다. 사상 최대 개인정보 유출은 물론 노동 및 공정거래 문제까지 전방위적 추궁에 나서겠다는 구상이다. 여당은 특별 세무조사까지 거론하며 김범석 쿠팡Inc 의장의 국회 출석을 압박했다.
허영 민주당 원내정책수석부대표는 22일 5개 상임위 의원들과 회의를 연 뒤 이같이 밝혔다. 국회 과학기술정보방송통신위원회가 주관하고 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회가 참여한다. 청문위원은 주관 상임위인 과방위에서 6명을 맡고, 나머지 각 위원회에서 2명씩 맡는다. 위원장은 최민희 과방위원장이다.
이번 연석 청문회는 쿠팡과 관련해 제기된 여러 이슈를 모두 다루겠다는 취지다. 과방위는 해킹 사고, 정무위는 공정 거래, 국토위와 환노위는 택배 서비스사업자 등록 및 노동 문제, 기재위는 특별 세무조사 문제 등을 다룰 예정이다. 민주당은 이후 국정조사에서 김 의장을 비롯해 주요 증인들에 대한 동행명령장도 발부하겠다는 구상이다.
총괄 간사를 맡은 김현 의원은 “기업의 부도덕함과 오만함을 시정하기 위해 연석 청문회를 열기로 했다”며 “국정조사 카드도 아직 살아 있다. 김 의장이 반드시 국내에 와서 책임 있는 후속 조치를 할 수 있게 끝까지 일하겠다”고 강조했다.
야당은 불참 의사를 밝혔다. 국민의힘 과방위원은 입장문을 통해 “쿠팡에 대한 조치는 정무위의 역할이 더 큰데, 최민희 과방위원장이 억지를 부리고 있다”며 “국정조사 특위부터 빨리 구성하는 게 정도”라고 밝혔다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사