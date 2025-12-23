반도체 호황에… 수출 430억 달러 ‘역대 최대’
연 수출 7000억 달러 돌파 가시권
반도체 호조에 힘입어 이달 1~20일 수출이 역대 최대인 430억 달러를 기록했다고 관세청이 22일 밝혔다. 사상 첫 연간 수출액 7000억 달러 돌파도 가시권에 들어섰다.
관세청에 따르면 지난 1~20일 기준 수출액은 1년 전 같은 기간보다 6.8% 늘어나며 통계 기준 역대 최대치다. 종전 최고 기록은 지난해 12월의 403억 달러였다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 3.6% 늘어난 26억1000만 달러로 집계됐다. 같은 기간 수입액은 392억 달러로 0.7% 늘었다. 수출액이 수입액을 웃돌며 무역수지는 38억 달러 흑자를 기록했다.
품목별로는 반도체 수출이 41.8% 급증하며 전체 수출 증가세를 이끌었다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 27.1%로 1년 전(20.4%)보다 6.7% 포인트 치솟았다. 이외에 무선통신기기(17.8%), 컴퓨터주변기기(49.1%) 등의 수출은 늘었고 승용차(-12.7%), 석유제품(-1.0%) 등은 감소했다. 교역국별로는 중국(6.5%), 베트남(20.4%), 대만(9.6%) 등에서 증가했지만 미국(-1.7%), 유럽연합(EU·-14.0%) 등의 수출은 감소했다.
현 수출 추세가 이어진다면 다음 주 중 수출액 7000억 달러 고지를 넘어설 전망이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
