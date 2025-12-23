에스원·삼성전자 콜라보 ‘AI 도어캠’… “홈 보안시장 공략”
택배물 도착·도난 알림 발송
에스원은 삼성전자와 협업한 ‘삼성 AI 도어캠’(사진)을 출시했다고 22일 밝혔다.
삼성 AI 도어캠은 에스원의 출동 인프라와 인공지능(AI) 영상 분석 기술, 삼성전자의 ‘스마트싱스’ 플랫폼이 결합된 지능형 홈 보안 상품이다. 상·하단 듀얼카메라는 방문자 얼굴과 바닥에 놓인 택배를 각각 촬영한다. 촬영된 이미지는 클라우드 AI 분석 서버로 전송돼 택배물이 도착했거나 사라졌을 때 알림을 발송한다. 별도 가입을 통해 24시간 긴급출동 서비스도 받을 수 있다.
해당 제품은 국내 제조에 삼성전자의 보안기준까지 통과해 해킹 및 영상 유출 위험을 최소화한 것이 특징이다. 여기에 ‘프라이버시 마스킹’ 기능을 활용하면 이웃 현관문이나 공용 공간 등을 수동으로 가릴 수 있어 사생활 침해 위험도 사전에 방지할 수 있다.
삼성전자의 스마트홈 플랫폼 스마트싱스와 연동해 편의성도 높였다. 방문자가 도어벨을 누르면 스마트싱스가 활성화된 삼성 스마트 TV, 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고, 비스포크 AI 콤보 및 세탁기 등에서 실시간으로 영상을 확인할 수 있다. 양방향 음성통화 기능도 지원해 인터폰까지 가지 않아도 방문객과 실시간 대화가 가능하다. 에스원 관계자는 “삼성전자와 협업을 통해 보안 서비스가 일상 속 가전기기와 자연스럽게 연결되는 사용 환경을 구현했다”고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
