전남 갯벌, 일일 이산화탄소 528t 흡수
전남도보건환경연구원 신안 연구
승용차 5만5000대 배출량 수치
전남의 갯벌이 승용차 5만5000대가 배출하는 이산화탄소를 하룻동안 흡수하는 것으로 확인됐다. 경제효과로는 일 554만원에 달한다.
전남도보건환경연구원이 신안 지도 비식생 갯벌의 탄소감축원 인증을 위한 이산화탄소 흡수능력 연구를 전국 최초로 72시간 연속 측정해 이같은 결과를 얻었다고 22일 밝혔다.
연구 결과, 신안 지도 비식생 갯벌의 탄소 흡수능력은 292㎎CO2/㎡·hr에서 95㎎CO2/㎡·hr(평균 9㎎CO2/㎡·hr)로 나타났으며, 평균적으로 1㎡당 시간당 9㎎의 이산화탄소를 흡수하는 것으로 확인됐다.
전남 갯벌 전체 면적(2443.3㎢)을 기준으로 일일 이산화탄소 평균 흡수량은 528t이다. 승용차 약 5만5000대의 일일 배출량과 맞먹는 수치다. 12월 11일 기준 한국배출권 거래가격(1만500원)을 적용하면, 하루 약 554만원의 경제적 효과가 있는 것으로 분석됐다.
이번 연구는 우리나라 갯벌의 43.8%를 차지하는 전남 연안 갯벌 중 신안 지도 비식생 갯벌을 대상으로 지난 2월부터 7월까지 4회에 걸쳐 수행됐다. 해양수산부가 추진 중인 비식생 갯벌의 블루카본 인증을 뒷받침할 수 있는 과학적 근거를 제공하며, 전국 최대 면적을 보유한 전남 갯벌이 탄소감축원으로 인정받기 위한 자료로 활용될 전망이다. 연구 결과는 지난 10월 한국대기환경학회에서 발표됐으며, 12월호 학회지에 게재될 예정이다.
양정고 전남도보건환경연구원 대기질관리과장은 “추후 미생물의 광합성과 관련있는 일사량 측정 등을 통해 신뢰성 높은 자료 확보에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
