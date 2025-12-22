내년 1분기 주택·산업용 전기요금 동결
연료비 조정단가 ㎾h당 +5원 유지
내년 1~3월 전기요금이 현재 수준에서 동결된다. 한국전력은 2026년 1분기 적용할 연료비 조정단가를 현재와 같은 킬로와트시(㎾h)당 +5원으로 유지한다고 22일 밝혔다. 주택용 전기요금은 11개 분기 연속, 산업용 요금은 5분기 연속 동결이다.
전기요금은 기본요금과 전력량요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금으로 구성된다. 이 중 연료비 조정요금의 기준이 되는 연료비 조정단가는 직전 3개월간 유연탄·액화천연가스(LNG) 등의 가격 변동에 따라 ㎾h당 ±5원 범위에서 결정된다. 최근 국제 에너지가격 안정화로 연료비 조정단가를 낮출 수 있는 여지가 생겼지만 정부는 한전의 200조원 규모 부채를 고려해 ㎾h당 +5원을 유지했다.
한전은 “그간의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정액이 컸던 점 등을 고려해 현 수준 유지를 정부에서 통보받았다”며 “경영 정상화를 위한 자구노력도 철저히 이행해 달라고 통보받았다”고 설명했다.
정부는 향후 기본요금이나 전력량요금, 기후환경요금 등을 조절해 전기요금을 높이거나 낮출 수 있다. 다만 내년 6월 지방선거를 앞둔 상황과 최근 물가 안정 필요성 등을 고려할 때 당분간 주택용과 산업용 모두 동결 기조가 이어질 것으로 전망된다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
