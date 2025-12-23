‘1%의 기적’… 극초미숙아 살렸다

대구가톨릭대병원 고난도 치료

몸무게 328g서 현재 4kg 성장

여러고비 넘겨 191일만에 퇴원

대구가톨릭대병원에서 치료 받을 당시 이유주양 모습. 왼쪽에 백일을 축하하는 스티커가 붙여져 있다. 대구가톨릭대병원 제공

대구에서 몸무게 328g으로 태어난 아기가 6개월여 동안 신생아 집중 치료를 받고 기적적으로 건강을 회복해 퇴원했다.



대구가톨릭대학교병원은 출생체중이 328g으로 극초미숙아였던 이유주양이 191일간의 신생아 집중 치료 후 체중이 약 4㎏으로 늘어 지난 19일 귀가했다고 22일 밝혔다. 이양은 태아 성장 지연으로 사산 위험성이 매우 높은 상태에서 지난 6월 12일 임신 26주 만에 응급 제왕절개로 태어났다. 일반적으로 출생체중 1㎏ 미만의 미숙아는 장기 미성숙으로 인해 합병증 위험이 높고 질환 발생 빈도와 중증도 또한 높은 편이다. 특히 300g대의 극초미숙아는 혈관 확보, 검사 채혈이 어렵고 빈혈, 호흡부전, 감염 위험도 극도로 높아 치료 난이도가 매우 높은 환자군에 해당한다.



지난해 발표된 제3차 신생아중환자실 적정성 평가 결과에 따르면 500g 미만 신생아의 생존율은 26.1%에 불과하다. 이양과 같은 300g대 극초미숙아 생존율은 1% 미만으로 알려져 있다. 특히 300g대 극초미숙아 생존 퇴원 사례는 국내는 물론 전 세계적으로도 매우 드물다고 대구가톨릭대병원은 설명했다.



이양은 의료진의 집중적인 치료와 부모의 헌신적인 돌봄을 통해 꾸준히 회복됐다. 지난 9월 신생아중환자실에서 백일잔치를 할 만큼 건강이 회복됐다. 이후 3개월 동안 여러 고비가 있었지만 마침내 상태가 안정됐다. 체중이 약 4㎏에 이르자 자가 호흡과 수유가 가능해졌고 마침내 퇴원할 수 있게 됐다.



이양의 부모는 “출생 당시 너무 위험한 상태였기 때문에 기쁨보다는 슬픔이 컸지만 의료진이 정성으로 돌봐주고 유주도 의지를 갖고 살아줘서 너무 고맙다”며 “앞으로 아프지 않고 건강하게 자라줬으면 하는 게 가장 큰 바람”이라고 말했다. 정지은 대구가톨릭대병원 모아센터장은 “유주처럼 300g대 극초미숙아가 스스로 호흡하고 성장하는 모습을 보면 의료진 모두가 자연스럽게 최선을 다하게 된다”며 “극초미숙아 생존을 지역 의료에서 이뤄냈다는 점이 더욱 뜻깊다”고 밝혔다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구에서 몸무게 328g으로 태어난 아기가 6개월여 동안 신생아 집중 치료를 받고 기적적으로 건강을 회복해 퇴원했다.대구가톨릭대학교병원은 출생체중이 328g으로 극초미숙아였던 이유주양이 191일간의 신생아 집중 치료 후 체중이 약 4㎏으로 늘어 지난 19일 귀가했다고 22일 밝혔다. 이양은 태아 성장 지연으로 사산 위험성이 매우 높은 상태에서 지난 6월 12일 임신 26주 만에 응급 제왕절개로 태어났다. 일반적으로 출생체중 1㎏ 미만의 미숙아는 장기 미성숙으로 인해 합병증 위험이 높고 질환 발생 빈도와 중증도 또한 높은 편이다. 특히 300g대의 극초미숙아는 혈관 확보, 검사 채혈이 어렵고 빈혈, 호흡부전, 감염 위험도 극도로 높아 치료 난이도가 매우 높은 환자군에 해당한다.지난해 발표된 제3차 신생아중환자실 적정성 평가 결과에 따르면 500g 미만 신생아의 생존율은 26.1%에 불과하다. 이양과 같은 300g대 극초미숙아 생존율은 1% 미만으로 알려져 있다. 특히 300g대 극초미숙아 생존 퇴원 사례는 국내는 물론 전 세계적으로도 매우 드물다고 대구가톨릭대병원은 설명했다.이양은 의료진의 집중적인 치료와 부모의 헌신적인 돌봄을 통해 꾸준히 회복됐다. 지난 9월 신생아중환자실에서 백일잔치를 할 만큼 건강이 회복됐다. 이후 3개월 동안 여러 고비가 있었지만 마침내 상태가 안정됐다. 체중이 약 4㎏에 이르자 자가 호흡과 수유가 가능해졌고 마침내 퇴원할 수 있게 됐다.이양의 부모는 “출생 당시 너무 위험한 상태였기 때문에 기쁨보다는 슬픔이 컸지만 의료진이 정성으로 돌봐주고 유주도 의지를 갖고 살아줘서 너무 고맙다”며 “앞으로 아프지 않고 건강하게 자라줬으면 하는 게 가장 큰 바람”이라고 말했다. 정지은 대구가톨릭대병원 모아센터장은 “유주처럼 300g대 극초미숙아가 스스로 호흡하고 성장하는 모습을 보면 의료진 모두가 자연스럽게 최선을 다하게 된다”며 “극초미숙아 생존을 지역 의료에서 이뤄냈다는 점이 더욱 뜻깊다”고 밝혔다.대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지