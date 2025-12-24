삼성바이오, 미국 첫 생산기지 확보… 4000억원 들여 GSK 생산시설 인수
국내 송도와 이원화 생산체계 구축
총 생산능력 84만5000ℓ 세계 최대
삼성바이오로직스가 미국에서 바이오의약품 생산시설을 인수하며 미국 내 첫 생산거점을 마련했다. 이번 인수를 계기로 대미 관세 등 글로벌 공급망 불확실성에 대응하고, 글로벌 거점 확장·포트폴리오 다변화·생산능력 증대라는 ‘3대 축 확장 전략’에 더욱 속도를 낼 것으로 보인다.
삼성바이오는 글로벌 제약사 글락소스미스클라인(GSK)과 미 메릴랜드주 락빌에 있는 바이오의약품 생산시설 ‘휴먼게놈사이언스’에 대한 인수 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 인수 주체는 삼성바이오 미국 자회사인 삼성바이오로직스 아메리카고, 인수 금액은 2억8000만 달러(약 4136억원)다. 자산 인수 절차는 내년 1분기 내 완료될 예정이다.
휴먼게놈사이언스는 메릴랜드 바이오 클러스터 핵심 지역에 자리한 6만ℓ 규모 원료의약품(DS) 공장이다. 두 개의 제조동에서 임상 단계부터 상업 생산까지 다양한 규모의 항체의약품 생산을 지원할 수 있는 인프라를 갖추고 있다.
삼성바이오는 기존 생산제품에 대한 계약을 승계하며 대규모 위탁생산(CMO) 물량을 안정적으로 확보했다. 이를 위해 공장 운영 경험과 전문성을 갖춘 현지 인력 500여명을 전원 고용 승계해 운영 안정성을 확보했다고 설명했다. 중장기 수요와 가동 상황을 고려해 추가 생산 능력 확대에 투자할 가능성도 있다.
이번 인수로 삼성바이오는 한국 송도와 미국 락빌을 잇는 이원화 생산체계를 갖추며 글로벌 생산망을 한층 확장했다. 총 생산능력은 84만5000ℓ로 늘어나 세계 최대 규모로 올라섰다. 올해 수주한 금액은 총 6조8190억원으로 지난해 수주(5조4035억원) 대비 26.1% 증가했다. 북미 현지 생산 기반 확보를 통해 고객사와의 거리·공급 리스크가 감소해 삼성바이오의 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 수주 경쟁력 역시 크게 높아질 전망이다.
존 림 삼성바이오 대표는 “이번 인수는 미국 내 제조 역량 강화와 글로벌 헬스케어 산업 발전을 위한 전략적 결정”이라며 “정부·지역사회·고객사와의 협력을 바탕으로 공급 안정성을 높이고, 숙련된 현지 인력과 함께 경쟁력을 지속 강화할 것”이라고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
