삼성 반도체 송기봉·한진우, 美 IEEE 석학회원으로 선정
삼성전자 반도체(DS) 부문에서 미국 전기전자공학회(IEEE) 석학회원이 배출됐다. IEEE는 세계 최대 규모의 전기·전자·컴퓨터·통신 분야 학회다.
22일 삼성전자에 따르면 송기봉(왼쪽) 미주 반도체연구소(DSRA) 시스템LSI 연구소장과 한진우(오른쪽)반도체연구소 D램 기술개발(TD)팀 상무가 ‘2026년 IEEE 펠로우’에 선정됐다. IEEE 펠로우는 미국 전기전자공학회가 회원에게 부여하는 최고 명예 등급으로, 전체 회원의 상위 0.1%만 오를 수 있다. 송 부사장은 무선통신, 신호처리 등을 위한 인공지능(AI) 기술 등과 관련해 다수의 연구 논문을 발표했고 80건이 넘는 특허를 보유 중이다. 한 상무는 200건 이상의 특허와 160편 이상의 SCI급 논문을 발표하며 메모리·로직·센서 등 다양한 분야에서 연구 성과를 쌓았다.
