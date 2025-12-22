시사 전체기사

[포토] “행복한 연말 되세요”

입력:2025-12-22 01:01
늘푸른릿지 산악회 회원들이 21일 서울 북한산 족두리봉에서 산타 복장을 하고 2026년 새해 안전기원을 위한 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

