당·정·대 “석화·철강 구조개편 불가피”
오늘 내란재판부법 먼저 처리하기로
대통령실과 정부·여당이 석유화학·철강산업 구조개편이 불가피하다는데 뜻을 같이 하고 적극적인 지원책 마련을 논의했다. 부동산 공급 대책은 지방자치단체장들과 마지막 논의가 진행 중이라고 밝혔다. 대책 발표는 연초쯤 있을 것으로 보인다.
박수현 더불어민주당 수석대변인은 21일 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회를 마친 뒤 “당·정은 석유화학·철강산업의 구조개편 추진 현황과 지역경제 충격 최소화를 위한 지원 방안을 점검했다”며 “석유화학 기업들이 최종 사업 재편 계획을 제출하면 이를 심의한 뒤 프로젝트별 지원패키지를 발표할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “당은 구조개편에 따른 지역경제 영향을 최소화하기 위한 대책을 정부에 요청했다”며 “정부는 현재 선제적 대응조치를 시행 중이며, 내년부터 산업 위기지역 전용 지원사업을 확대한다는 계획”이라고 전했다. 회의에는 정청래 민주당 대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령비서실장 등이 참석했다.
정 대표는 모두발언에서 “산업의 지속 가능성을 위해 신속하고 과감한 구조개편이 필요하다”며 “다만 일자리 감소 등 지역경제 위축으로 이어지지 않도록 지역 노동자를 지키는 대책도 필요하다”고 주문했다.
박 수석대변인은 이어 부동산시장 상황과 관련해 “10·15 대책을 발표한 이후 서울과 수도권 집값의 단기 과열 양상은 다소 진정되고 있지만 그간의 공급 부진, 유동성 유입 등으로 인한 가격 상승 압력이 여전히 존재한다”며 “긴장의 끈을 놓지 않고 시장 상황을 면밀히 모니터링하기로 했다”고 밝혔다. 당은 부동산시장 안정을 위한 총력 대응을 정부에 요청했고, 정부도 주택 공급대책을 발표할 시점을 고려하는 것으로 전해졌다.
민주당은 22일 열릴 임시국회 본회의에서 윤석열 전 대통령의 내란죄 등을 전담해 다루는 내란전담재판부 설치법을 우선 상정해 처리하기로 했다. 애초 허위조작정보·근절법으로 칭한 정보통신망법 개정안과 함께 내란전담재판부 설치법을 처리할 예정이었으나, 정보통신망법이 헌법상 표현의 자유를 과도히 침해할 수 있다는 지적이 나오자 순서를 변경한 것이다. 민주당은 내란전담재판부 설치법에 대해서도 판사 추천 방식을 일부 손질한 수정안을 내놓을 방침이다. 수정안에는 기존 판사로 구성된 추천위원회 구성 방식 대신 대법원 내 직무규칙위원회를 통해 내란전담재판부 판사를 구성하는 방안이 담일 것으로 전해졌다. 다만 이 경우에도 무작위 배당이 아닌 판사 추천을 통해 재판부를 구성하는 방식 자체는 유지될 전망이다.
김판 이강민 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사