시즌 11승·94.8% 승률… 배드민턴 새 역사 쓴 안세영

[And 스포츠]

BWF 파이널스서 왕즈이 꺾고 우승

올해 11승으로 단식 최다승 타이

역대 최초로 상금 100만달러 돌파

한국 남·녀 복식도 나란히 정상에

안세영이 21일(한국시간) 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 여자단식 결승에서 중국의 왕즈이를 2대 1로 꺾고 우승한 뒤, 양손 검지를 펼쳐 시즌 11번째 우승을 의미하는 세리머니를 하고 있다. AFP연합뉴스

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 4년 만에 배드민턴 왕중왕에 등극하며 화려한 시즌 피날레를 장식했다. 안세영은 단일 시즌 여자단식 최다승과 역대 최고 승률, 최고 상금 등 굵직한 기록을 잇달아 세우며 새 역사를 썼다.



세계랭킹 1위 안세영은 21일(한국시간) 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 게임 스코어 2대 1(21-13 18-21 21-10)로 꺾고 우승했다. 중국 홈팬들 앞에서 경기 도중 왼쪽 허벅지 통증이 올라오는 악조건 속에서도 1시간 36분에 걸친 혈투 끝에 따낸 값진 승리였다.



안세영은 이번 파이널스를 포함해 올해 15차례 국제대회에 나서 11차례 정상에 섰다. 자신이 2023년 세웠던 종전 여자단식 최다 우승 기록(9회)을 2년 만에 갈아치웠다. 2019년 남자단식 11관왕을 달성한 모모타 겐토(일본)와 어깨를 나란히 하며 단식 최다승 타이기록에도 이름을 올렸다.



역대 한 시즌 최고 승률 기록도 새로 썼다. 올 시즌 최종 승률은 94.8%(73승 4패)다. 이는 남자단식의 리 총웨이(말레이시아)와 린단(중국)이 2010년과 2011년에 각각 세운 종전 최고 승률 92.75%(64승 5패)를 넘어선 수치다.



각종 상금 기록도 써냈다. 안세영은 역대 최초로 단일 시즌 상금 100만 달러를 돌파한 선수가 됐다. 이번 대회 전까지 75만3175달러의 상금을 받은 안세영은 파이널스 우승 상금 24만 달러를 보태 시즌 총 상금 100만3175달러(약 14억 8000만원)를 기록했다. 남녀 통틀어 역대 1위에 올라 있는 누적 상금도 통산 256만9466달러로 늘어났다. 이 부문 2위는 올림픽 남자단식 2연패를 달성한 빅토르 악셀센(덴마크)으로, 누적 상금은 228만4569달러다.



안세영은 경기 직후 인터뷰에서 “정말 11번을 채울 수 있을지 의심도 많이 했지만, 의심보다 믿음이 더 컸던 것 같다”며 대기록 달성의 기쁨을 감추지 못했다. 그는 “더 높은 목표에 도전하고 싶다”며 “메이저 대회는 물론 4개의 ‘슈퍼 1000’ 시리즈를 우승하는 ‘슈퍼 1000 슬램’에도 도전하고 싶다. 그냥 다 해보고 싶다”고 했다.



한국 선수들이 남녀복식도 제패했다. 남자복식의 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조는 이날 량웨이컹-왕창(중국) 조를, 여자복식의 이소희(인천국제공항)-백하나(MG새마을금고) 조는 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유(일본) 조를 각각 2대 0으로 완파하고 왕중왕에 올랐다.



김원호와 서승재는 올 시즌 11승을 기록해 안세영, 모모타와 최다승 타이를 이뤘다. 서승재는 올 초 진용(요넥스)과 호흡을 맞춘 태국 마스터스 우승을 더해 한 시즌 개인 최다 12승 신기록을 썼다. 이소희와 백하나는 지난해에 이어 2년 연속 왕중왕을 차지했다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



