국힘·개혁신당, 통일교 특검법 공동 발의 합의
개혁신당, 특검 3자 추천 방식 수용
민주 “수용할 상황 아냐” 재차 거부
국민의힘과 개혁신당이 21일 ‘통일교 특검법’을 공동 발의하기로 합의했다. 특별검사 추천권은 사법부에 부여하고, 수사 범위는 통일교 관련 의혹으로 한정했다. 여론의 지지가 높은 통일교 특검을 고리로 연대 전선을 형성해 대여 압박 수위를 높이겠다는 포석이다. 다만 더불어민주당은 수용 불가 의사를 재차 밝혀 당장 특검 현실화는 불투명한 상황이다.
국민의힘 송언석·개혁신당 천하람 원내대표는 서울 여의도의 한 식당에서 오찬 회동 후 이번주 초 양당 의원 110명(국민의힘 107명, 개혁신당 3명) 전원 서명이 담긴 ‘통일교 의혹 특별검사 임명 등에 대한 법률안’을 공동 발의하기로 뜻을 모았다.
양측은 특검 추천권과 수사 범위를 두고 이견을 보이다가 이날 큰 틀에서 합의점을 찾았다. 개혁신당은 통일교 의혹에서 자유로운 자당이 추천권을 가져가야 한다는 기존 입장에서 한발 물러나 국민의힘의 제3자 추천 방식을 수용했다. 양측은 사법부가 2명을 추천하면 이중 1명을 대통령이 임명하는 형태로 법안을 마련하기로 했다. 공정성 논란 등 여권이 반발할만한 빌미를 최소화하겠다는 취지다. 천 원내대표는 “(개혁신당이 추천권을 가지면) 민주당이 받아들이기 어렵지 않겠느냐는 의견이 있었고, 깔끔하게 제3자 추천안을 수용하기로 했다”고 말했다.
특검 수사 범위에서는 국민의힘이 개혁신당 요구를 수용했다. 국민의힘은 양평군 공무원 사망사건 논란 관련 김건희 특검(특별검사 민중기)의 강압 수사 의혹과 민 특검의 내부자 주식거래 의혹도 수사 범위에 포함돼야 한다는 입장이었지만, 개혁신당 요구대로 여야 정치인들의 통일교 금품수수 및 정치자금법 위반 의혹에 대해서만 우선 특검을 추진하기로 했다. 김건희 특검의 야권 정치인 선택적 수사 의혹은 포함하기로 했다. 송 원내대표는 “최종안이 준비되는 대로 국회 제출하기로 합의했다”고 말했다.
민주당은 특검 거부 의사를 거듭 강조했다. 박수현 수석대변인은 기자간담회에서 “특검에 동의할 만한 수준의 명백함이 부족하다. 지금은 수용할 상황이 아니다”라고 선을 그었다.
