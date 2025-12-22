한랭 질환 진단비·독감 등 계절 특화 보장 강화
삼성화재는 다이렉트로 판매하는 ‘4계절보험’의 가을 플랜을 종료하고 겨울 플랜으로 전환했다고 밝혔다.
지난 9월 출시된 4계절보험은 계절별로 처하기 쉬운 위험에 대비할 수 있는 미니 보험이다. 계절이 바뀔 때 가입하면 해당 계절이 끝날 때까지 보장받을 수 있다.
4계절보험 겨울 플랜은 한파와 호흡기 질환 등 겨울 감염병이 증가하는 계절적 특성을 반영해 관련 담보가 강해진 것이 특징이다. 구체적으로 겨울철 한랭 질환 진단비와 겨울철 독감 항바이러스제 치료비, 겨울철 특정 감염성 질환 진단비, 겨울철 다빈도 호흡계 질환 입원 일당 및 수술비 등의 보장이 포함된다. 이 밖에 자세한 내용은 삼성화재 다이렉트 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
삼성화재 관계자는 “계절이 바뀔 때마다 대비해야 하는 질병이 달라지는 만큼 4계절보험에서는 맞춤 보장을 제공하고 있다”면서 “겨울 플랜을 이용하면 한파와 겨울 감염병을 실속 있게 보장받을 수 있다”고 말했다.
