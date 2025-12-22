은퇴 앞둔 4050세대 겨냥… 맞춤 시뮬레이션 제공
교보생명
교보생명은 4050세대의 은퇴 준비 고민을 해결할 ‘은퇴 설계 시뮬레이션 서비스’를 출시했다.
보험업계 최초로 선보인 이 서비스는 은퇴 시기가 가까워진 4050세대의 가장 큰 고민이 ‘준비 부족’이라는 설문 조사 결과를 바탕으로 고안됐다. 마이 데이터를 기반으로 3층 연금 체계인 국민연금·퇴직연금·개인연금을 교보생명 모바일 애플리케이션에서 한 번에 조회할 수 있다. 여기저기 흩어져 있는 연금 자산을 모아 볼 수 있을 뿐 아니라 은퇴 후 예상 연금 수령액도 확인할 수 있다.
연금 개시 나이와 은퇴 후 생활비, 연금 수령 방법 등을 금융 소비자가 직접 설정해 다양한 시나리오를 시뮬레이션할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 앱에서 퇴직연금 전문 컨설턴트와 1대 1 상담을 통해 맞춤형 은퇴 전략을 수립할 수도 있다.
교보생명 관계자는 “생애 주기별로 필요한 자금과 위험 요인을 모두 고려한 은퇴 설계 서비스를 받을 수 있다”면서 “금융 소비자가 체감할 수 있는 종합 설루션을 제공해 노후 준비를 돕겠다”고 전했다.
