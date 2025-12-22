이중 제형 차별화로 입소문 타며 입지 확대
헬씨디어
건강기능식품 ‘헬씨디어 퍼펙트 이뮨’은 지난해 7월 말 첫 출시 후 소비자의 큰 호응을 받고 있다. 올해 새롭게 선보인 리뉴얼 제품은 섭취 편의성을 높여 소비자 만족도를 높였다. 지속적인 기능 개선과 피드백을 반영한 리뉴얼로 상품력을 강화했다. 리뉴얼 이후에만 14만병이 판매되는 인기를 얻고 있다.
헬씨디어 퍼펙트 이뮨은 이중 제형 멀티비타민으로 성능과 편의성을 높였다. 비타민 13종과 미네랄 8종 등 총 21가지 필수 영양소를 한 병에 담아냈다. 식품의약품안전처에서 인정한 유럽산 고함량 비타민 B군과 비타민 C, 아연 등이 함유돼 있다. 정상적인 면역 기능 유지 및 항산화에 도움을 줄 수 있는 긍정적인 효과를 제공한다. 상큼한 레몬 맛을 기반으로 목 넘김이 부드러워 섭취 편의성에서도 호평을 받고 있다.
헬씨디어 퍼펙트 이뮨은 출시 당시 오픈마켓뿐 아니라 강남권 성형외과와 피트니스 센터 등에서도 고객 케어용으로 제공되고 있다. 인플루언서들을 중심으로 입소문을 타면서 빠르게 시장 내 입지를 확대했다. 카카오톡 선물하기, 네이버 스마트스토어, 자사몰 등 온라인 채널에서 구매 접근성도 뛰어나다. 레벨알앤씨 관계자는 “이중 제형의 차별화된 제품력과 지속적인 품질 관리 노력을 인정받은 것 같다”며 “헬씨디어 퍼펙트 이뮨은 앞으로도 간편하게 면역을 관리하는 대표적인 제품으로 자리매김할 것”이라고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사