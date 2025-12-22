‘美상호관세’ 위헌 때의 대응은… “정산 시점 주목하라”
현지 기업들, 선제적 환급 줄소송
“미리 납부절차·증빙자료 점검해야”
미국 연방대법원의 ‘트럼프 행정부 상호관세’ 위헌 여부 판결을 앞두고 해외 기업들이 선제적인 관세 환급 소송에 나서자 국내 기업들도 대응 전략 마련에 고심하고 있다. 전문가들은 미 관세국경보호청(CBP)이 최종적으로 관세액을 확정하는 정산 일정에 따라 환급 여부가 달라질 수 있어 기업별 상황에 맞는 대처가 필요하다고 강조했다.
21일 외신 등에 따르면 미국에선 세계 최대 창고형 유통업체 코스트코를 포함해 70여개 기업이 지난달 말부터 연이어 국제무역법원(CIT)에 관세 환급을 요구하는 소송을 제기하고 있다. 미 연방대법원은 도널드 트럼프 행정부가 지난 4월부터 세계 각국을 상대로 부과하고 있는 상호관세가 적법한지 심리 중인데, 위법하다는 판결이 나올 경우를 대비해 선제적으로 움직이는 것이다.
미 정부가 최근까지 걷은 상호관세는 약 1300억 달러(약 191조원)에 달하는 것으로 알려졌다. 상호관세를 낸 수입업체는 30만곳이 넘는다. 법조계 등에서는 미 법원의 연말 휴정기를 고려해 이르면 다음달 말쯤 최종 판결이 나올 수 있다고 전망하고 있다.
전문가들은 판결 결과나 환급 방식에 대해서는 불확실성이 크다고 입을 모은다. 다만 국내 기업들도 판결 이후에 대응에 나설 것이 아니라 사전에 관세 납부 절차와 증빙 자료 등을 체계적으로 점검해야 한다고 지적했다.
특히 주목해야 할 변수는 ‘정산(liquidation)’ 시점이다. 정산은 수입자가 신고·납부한 관세액을 CBP가 검토해 최종 확정하는 절차다. 통상 통관일로부터 정산까지 약 314일이 소요된다. 지난 4월 5일부터 한국산 제품에 부과된 관세 정산은 내년 2월 중순부터 순차적으로 시작될 전망이다.
지난 19일 한국무역협회가 개최한 ‘미 관세 소송 동향과 관세 환급 설명회’에서 윤영원 변호사(법무법인 세종)는 “위법 판결이 나왔는데 정산 전이라면 수입신고 내역을 정정하는 것만으로 환급이 가능하지만, 세액이 확정된 ‘정산’ 이후에는 180일 이내에 이의제기를 거쳐야 해 절차가 복잡해지고 환급이 어려워진다”고 설명했다. 수입신고 건별로 정산 일정을 미리 점검하고 정산일이 임박했는데도 판결이 나오지 않았다면 정산 유예를 신청하는 식의 대응이 필요하다는 조언이다.
미 CBP 무역부 부국장보를 역임한 존 레너드 김앤장 법률사무소 고문은 “미국의 다수 로펌은 정산 시점을 앞둔 수입업체들에게 CIT 소송 제기를 권고하고 있다”며 “한국 기업은 계약상 관세 부담 주체와 환급금 귀속 주체부터 명확히 확인해야 한다”고 강조했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
