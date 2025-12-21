“변화” 14번 외친 장동혁… 尹 절연·韓 갈등이 역량 시험대

“계엄 책임·이제 변해야 할 시점”

20%대 갇힌 당지지율에 고육책

지선 앞두고 외연 확장 신호탄?

변화 시사에 당안팎 “지켜보자”

장동혁 국민의힘 대표가 19일 청주 오스코에서 열린 충북도당 당원교육 행사에서 축사를 하고 있다. 장 대표는 “이기는 싸움을 위해 우리가 이제 변해야 할 시점”이라고 말했다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 “계엄의 무거운 책임 위해서 이제 변해야 할 시점”이라며 외연확장 기조 변경을 암시한 것은 20%대 지지율에 갇힌 당의 상황 때문으로 분석된다. 최근 당 의원들을 두루 만난 자리에서도 내년 지방선거가 6개월도 채 남지 않은 상황에서 강성 지지층 위주의 투쟁 전략에 대한 우려가 제기됐다. 장 대표는 민생 경청 행보를 늘려 기조 전환을 본격화한다는 구상이지만 윤석열 전 대통령이나 한동훈 전 대표와의 관계 설정 문제가 발목을 잡을 것이라는 관측이 나온다.



지도부 핵심 관계자는 21일 통화에서 “연말연초를 시작으로 지선 전까지 점진적으로 외연을 확장해 나갈 계획”이라며 “대통령에 대한 원색적인 비난이나 공격은 조금씩 줄이면서 민생 언급은 늘릴 것”이라고 말했다. 장 대표는 정책 전문가로 이뤄진 특보단을 꾸려 외부 소통을 강화하고, 확장성 있는 인사 영입을 위한 인재영입위원회도 조기 설치하는 내용의 쇄신 로드맵도 마련했다. 당 핵심 관계자는 “지선 승리 구상을 다듬어 1월쯤 발표할 예정”이라고 말했다.



장 대표 측은 비상계엄에 대한 부정적 영향이 어느 정도 희석된 상황으로 판단한 것으로 알려졌다. 장 대표는 지난 19일 충북 당원 교육 때 “100일 넘는 시간 동안 당원과 지지자 마음을 하나로 모으기 위해 달려왔지만, 이제는 국민 속으로 들어가는 국민의힘으로 변화해야 할 시점”이라고 말했다. 또 “사법부의 결정을 존중하는 것이 민주당과 다른 보수의 품격”이라며 ‘계엄은 잘못, 헌재 판결은 존중’ 입장을 분명히 했다. 당 핵심 관계자는 “탄핵을 부정하는 강경 목소리와 거리를 둔 메시지”라고 설명했다. 장 대표는 연설 14분 동안 ‘변화’를 14번이나 언급했다.



장 대표 전략이 시기적으로 적절한지는 평가가 갈린다. 다만 대체적으로는 “우선 지켜보자”는 분위기다. 한 3선 의원은 “장 대표의 발언과 스탠스는 적절해 보이지만, 아무리 예쁜 새색시여도 트집 잡을 건 다 있으니 우선 지켜봐야 한다”고 말했다. 수도권 한 초선 의원은 “변화와 혁신 기조는 감지되지만 이미 당내 논란이 커져 엄중한 상황”이라고 말했다.



장애물도 적지 않다. 한 재선 의원은 “실질적 변화의 처음과 끝은 윤 전 대통령과의 절연 여부”라고 말했다. 한 전 대표를 겨냥한 당원게시판 논란 당무감사 역시 내홍을 키울 요인이다. 한 전 대표는 이날 토크콘서트에서 “저와 싸워 정치적 탈출구를 만들고 싶어하는 사람이 있다”며 “당 권한을 이용해서 당내 인사를 노골적으로 공격하는 건 처음 보는 현상”이라고 비판했다.



송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표는 오찬 회동에서 통일교 특검 공동 발의에 뜻을 모았다. 대법원과 법원행정처에서 특검 2명을 추천하고 이 가운데 1명을 대통령이 임명하는 ‘제3자 추천 방식’이며, 수사 범위는 통일교 여야 금품수수 의혹에 한정한다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



