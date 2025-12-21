‘안전한 나라’ 도심서 무차별 흉기난동… 대만 큰 충격

27세 외로운 늑대, 3시간 활보 범행

범인 포함 4명 사망·11명 부상 참사

맨몸으로 맞서고 시민 구한 영웅도

지난 19일 대만 타이베이의 한 복합쇼핑센터 앞 횡단보도에서 장원(27)이 가방에서 연막탄 등을 꺼내는 모습. 그는 연막탄을 터뜨린 뒤 시민들을 흉기로 무차별 공격했다. 유튜브 캡처

대만 사회가 수도 타이베이에서 발생한 ‘외로운 늑대’의 무차별 흉기 난동 사건으로 큰 충격에 빠졌다. ‘대만은 안전하다’는 신뢰가 흔들리는 가운데 절체절명의 상황에서 용감하게 대처한 시민들이 위안이 되고 있다.



21일 대만 중앙통신 등에 따르면 대만 경찰은 지난 19일 발생한 흉기 난동 사건으로 범인 장원(27)을 포함해 4명이 숨지고 11명이 부상을 입었다고 밝혔다. 경찰은 이번 사건을 장원이 단독으로 6 개월 이상 준비한 계획범죄로 판단했다.



장원은 19일 오후 3시40분쯤 중산구 주택가 3곳에 불을 질러 승용차와 스쿠터 등을 파손한 뒤 임대아파트로 돌아갔다. 옷을 갈아입고 발코니에 불을 지른 뒤 범행 도구를 챙겨 타이베이역으로 이동했다. 5시23분쯤 지하도에 연막탄을 던지고 흉기로 행인을 공격해 1명을 살해하고 3명에게 부상을 입혔다. 최근 3일간 묵었던 중산역 인근 호텔 객실로 돌아가 연막탄과 흉기를 더 챙겨 나왔다. 6시37분쯤 중산역에 연막탄을 터뜨리고 시민들을 향해 흉기를 휘두른 뒤 인근 복합쇼핑센터 청핀생활 난시점에 난입했다. 1층과 4층에서 흉기를 휘둘러 2명을 살해한 뒤 경찰이 추격해오자 6시50분쯤 5층에서 뛰어내려 숨졌다.



흉기 난동이 벌어진 후 구급대원들이 피해자를 살피는 모습. 로이터연합뉴스

경찰은 장원이 묵었던 호텔과 임대아파트 등에서 다수의 흉기와 석유통을 압수했다. 장원의 태블릿PC에서 범행 계획이 담긴 파일도 확보했다. 장원이 2014년 타이베이 지하철에서 무차별 총격을 가해 4명을 살해하고 24명에게 부상을 입힌 대학생 정제 사건을 검색한 사실도 확인했다.



장원은 공군에 지원해 복무하다 2022 년 음주 문제로 쫓겨난 뒤 경비원으로 일했지만 현재는 무직이고 지난 7월 병역 의무 미이행으로 수배된 것으로 밝혀졌다. 가족과는 장기간 연락 없이 지냈다.



쉬푸성 중앙경찰대학 교수는 연합신문망에 “이번 사건은 단순한 무차별 살인이 아니라 자신을 드러내기 위한 ‘군사작전’이자 ‘외로운 늑대형 폭력’에 가깝다”면서 “범행 동기는 사회에 대한 분노와 자신의 처지에 대한 불만이 결합된 것으로 보인다”고 말했다.



장원이 방화와 살인 등을 저지르며 3시간 동안 도심을 활보했는데도 범행을 제지하지 못한 경찰 책임론도 제기된다. 라이칭더 대만 총통은 20일 경찰청을 찾아 경찰의 대테러 대응력 강화를 지시했다.



싱가포르 더스트레이트타임스는 “많은 대만인이 충격에서 벗어나지 못하고 있다. 대만에선 강력범죄가 드물고 지하철은 안전한 곳으로 알려졌지만 이제 안전하다는 전제가 흔들리고 있다”고 짚었다.



생명에 위협을 느끼면서도 범인과 맞선 시민들의 사연이 잇따라 알려지고 있다. 한 50대 남성은 연막탄을 터뜨린 장원을 맨몸으로 제지하다 흉기에 목숨을 잃었다. 인근 스타벅스 직원은 연막탄이 터진 후 가게 철문을 내려 손님들을 보호했다. 쇼핑센터 옷가게 직원은 도망치던 시민들이 창고 안으로 대피할 수 있게 도왔다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대만 사회가 수도 타이베이에서 발생한 ‘외로운 늑대’의 무차별 흉기 난동 사건으로 큰 충격에 빠졌다. ‘대만은 안전하다’는 신뢰가 흔들리는 가운데 절체절명의 상황에서 용감하게 대처한 시민들이 위안이 되고 있다.21일 대만 중앙통신 등에 따르면 대만 경찰은 지난 19일 발생한 흉기 난동 사건으로 범인 장원(27)을 포함해 4명이 숨지고 11명이 부상을 입었다고 밝혔다. 경찰은 이번 사건을 장원이 단독으로 6 개월 이상 준비한 계획범죄로 판단했다.장원은 19일 오후 3시40분쯤 중산구 주택가 3곳에 불을 질러 승용차와 스쿠터 등을 파손한 뒤 임대아파트로 돌아갔다. 옷을 갈아입고 발코니에 불을 지른 뒤 범행 도구를 챙겨 타이베이역으로 이동했다. 5시23분쯤 지하도에 연막탄을 던지고 흉기로 행인을 공격해 1명을 살해하고 3명에게 부상을 입혔다. 최근 3일간 묵었던 중산역 인근 호텔 객실로 돌아가 연막탄과 흉기를 더 챙겨 나왔다. 6시37분쯤 중산역에 연막탄을 터뜨리고 시민들을 향해 흉기를 휘두른 뒤 인근 복합쇼핑센터 청핀생활 난시점에 난입했다. 1층과 4층에서 흉기를 휘둘러 2명을 살해한 뒤 경찰이 추격해오자 6시50분쯤 5층에서 뛰어내려 숨졌다.경찰은 장원이 묵었던 호텔과 임대아파트 등에서 다수의 흉기와 석유통을 압수했다. 장원의 태블릿PC에서 범행 계획이 담긴 파일도 확보했다. 장원이 2014년 타이베이 지하철에서 무차별 총격을 가해 4명을 살해하고 24명에게 부상을 입힌 대학생 정제 사건을 검색한 사실도 확인했다.장원은 공군에 지원해 복무하다 2022 년 음주 문제로 쫓겨난 뒤 경비원으로 일했지만 현재는 무직이고 지난 7월 병역 의무 미이행으로 수배된 것으로 밝혀졌다. 가족과는 장기간 연락 없이 지냈다.쉬푸성 중앙경찰대학 교수는 연합신문망에 “이번 사건은 단순한 무차별 살인이 아니라 자신을 드러내기 위한 ‘군사작전’이자 ‘외로운 늑대형 폭력’에 가깝다”면서 “범행 동기는 사회에 대한 분노와 자신의 처지에 대한 불만이 결합된 것으로 보인다”고 말했다.장원이 방화와 살인 등을 저지르며 3시간 동안 도심을 활보했는데도 범행을 제지하지 못한 경찰 책임론도 제기된다. 라이칭더 대만 총통은 20일 경찰청을 찾아 경찰의 대테러 대응력 강화를 지시했다.싱가포르 더스트레이트타임스는 “많은 대만인이 충격에서 벗어나지 못하고 있다. 대만에선 강력범죄가 드물고 지하철은 안전한 곳으로 알려졌지만 이제 안전하다는 전제가 흔들리고 있다”고 짚었다.생명에 위협을 느끼면서도 범인과 맞선 시민들의 사연이 잇따라 알려지고 있다. 한 50대 남성은 연막탄을 터뜨린 장원을 맨몸으로 제지하다 흉기에 목숨을 잃었다. 인근 스타벅스 직원은 연막탄이 터진 후 가게 철문을 내려 손님들을 보호했다. 쇼핑센터 옷가게 직원은 도망치던 시민들이 창고 안으로 대피할 수 있게 도왔다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지